La Cámara de Cuentas informa favorablemente de la gestión de las ayudas a pymes y autónomos por el sobrecoste energético

Archivo - El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Alejandro Cardenete, en una entrevista con Europa Press Andalucía. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas ha emitido un informe sobre las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a pymes y autónomos para compensar el sobrecoste energético en los ejercicios 2023 y 2024 en el que expresa su opinión "favorable" y destaca que "la gestión es conforme, en todos los aspectos significativos, con el marco legal aplicable".

En el resumen del informe remitido a los medios, el órgano reseña que se han concedido 30.019 ayudas tras recibir 75.300 solicitudes. El 100% de las ayudas han sido resueltas "dentro del plazo legal --tres meses desde la fecha de cierre de presentación de las solicitudes-- y pagadas en plazo --antes del 31 de diciembre de 2023--".

La automatización de expedientes --el 40% del total-- ha permitido una reducción "significativa" de los tiempos de gestión, pasando de 785 días a 115 días. Esto ha supuesto "mejor eficiencia operativa, eliminando errores humanos y optimizando el uso de recursos". De hecho, del equipo de 48 personas disponibles "se hubiera necesitado 325 personas para realizar la misma gestión en el mismo periodo de tiempo", reconoce el informe.

La Cámara de Cuentas destaca "debilidades", entre las que se menciona que "no consta que se haya realizado un documento formal en el que se elabore un análisis de los riesgos que pueden afectar a la gestión". Igualmente, "no existen procedimientos establecidos formalmente para que cada unidad administrativa comunique internamente información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos y el cumplimiento de la normativa aplicable". Por último, apunta que "no hay establecidos procedimientos de realización y planificación de la supervisión de las tareas que se realizan".