Cámara de Cuentas pide poder imponer multas a entidades locales que incumplen la remisión de información

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha pedido ser habilitada, mediante las modificaciones legislativas pertinentes, para imponer multas coercitivas a las entidades locales cuando incumplan la obligación de remitir su información en materia de contratos y convenios o por falta de colaboración en el suministro de información requerida por el ente en su tarea fiscalizadora.

Esto es así después de realizar un informe, consultado por Europa Press, sobre la remisión de información de contratos y convenios del sector público local andaluz durante el ejercicio de 2019. En total, ha fiscalizado a 892 entidades locales --ayuntamientos, diputaciones, entidades locales autónomas y mancomunidades-- y 630 entes dependientes o adscritos según las instrucciones de Contabilidad local.

De igual manera, el ente fiscalizador andaluz ha pedido a las entidades locales que adopten las medidas que garanticen el cumplimiento de estas obligaciones en plazo y forma, de manera que sea un "objetivo prioritario".

También ha demandado que se condicione la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones públicas a favor de las entidades locales a la remisión de la información en materia de contratos y convenios.

La Cámara de Cuentas, además, ha instado a fortalecer la asistencia y el asesoramiento a los municipios, especialmente a los de menos de 5.000 habitantes, por parte de las diputaciones provinciales. Y ha instado a propiciar acciones divulgativas orientadas a sensibilizar a las entidades locales en el cumplimiento de la obligación legal.

BAJO NIVEL DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN

El ente fiscalizador ha llamado la atención sobre el bajo nivel de remisión de la información y ha apuntado que el 75,45% de las entidades locales (673) no han remitido información antes del 1 de marzo de 2020 sobre contratos y el 60,65% (541) no lo ha hecho en materia antes del 1 de enero de 2021.

Ha detectado que se consideran contratos menores de obras, servicios y suministros en casos en que los importes superan el límite para ser catalogados de esta manera. De igual manera, ha señalado, entre las principales incidencias, la falta de documentación y la falta de pliegos de cláusulas administrativas.

En cuanto a los convenios, el 98,54% de las entidades locales no ha remitido información antes del 1 de marzo de 2020 y el 93,72% no lo había hecho antes del 1 de enero de 2021. Al contrastar la información remitido, 456 convenios que no han sido comunicados por todas las entidades informantes y en 755 el importe que se indica sobre los compromisos económicos de los firmantes es erróneo.