La Cámara de Cuentas recomienda a la Junta planificar medidas de promoción de la igualdad en políticas de empleo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recomendado a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y el Servicio Andaluz de Empleo este jueves planificar las medidas de promoción de la igualdad como parte de una estrategia común "sin que se contemplen como medidas aisladas y puntuales".

Esto se refleja en el informe realizado por dicha entidad sobre fiscalización de las medidas de promoción de la igualdad en las políticas activas de empleo durante el periodo 2019-2023, consultado por Europa Press. Dicho análisis se ha centrado en comprobar si estas medidas se han gestionado de forma" eficaz, económica y eficiente", con la finalidad, en última instancia, de formular propuestas de mejora.

Entre las principales conclusiones, la Cámara de Cuentas ha señalado que el trabajo ha puesto de manifiesto que las medidas de promoción de la igualdad "carecen de una estrategia global que las articule", ya que se encuentran dispersas en distintos programas, "sin que los órganos competentes tengan una visión conjunta, global e integradora".

Además, ha apuntado que las medidas identificadas guardan relación con la formación, el apoyo al trabajo autónomo, la conciliación, la contratación, así como con acciones específicas dirigidas a mujeres. Se destinaron 23 millones de euros a medidas de promoción de la igualdad en el periodo analizado 2019-2023, así como otros 671 millones de euros a programas que incluían alguna actuación de promoción de la igualdad, aunque en estos casos no ha sido posible determinar la cantidad concreta destinada a la medida.

Asimismo, el organismo ha observado que si bien las medidas guardan relación con algunos de los ámbitos de actuación establecidos en los artículos 22 a 24 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, no abordan cuestiones previstas en tales preceptos, tales como la superación de situaciones de segregación profesional tanto vertical como horizontal y las que supongan desigualdades retributivas, así como la atención con carácter prioritario de sectores y categorías subrepresentadas mediante los incentivos a la contratación estable de las mujeres.

Por otro lado, ha expuesto que una de las principales debilidades es "la ausencia de estudios previos de diagnóstico" para diseñar las medidas de promoción de la igualdad que "permitan valorar la adecuación y pertinencia de éstas con respecto a la finalidad pretendida", así como la ausencia de indicadores adecuados para medir su eficiencia y uso de recursos. También, la integración de la perspectiva de género en los textos normativos reguladores de los programas con alguna medida de promoción de la igualdad ha sido parcial.

La Cámara también ha destacado la "falta de referencia a las desigualdades existentes" en el empleo entre mujeres y hombres en el mercado laboral, así como la no asunción en todos los casos de las propuestas efectuadas en los informes de observaciones de la Unidad de Igualdad a los informes de evaluación del impacto por razón de género.

Asimismo, la entidad ha resaltado que se ha detectado una "ausencia de coordinación" entre las distintas medidas de promoción de la igualdad en el marco de las políticas activas de empleo. En este sentido, ha subrayado que no consta evidencia documental del desarrollo de las funciones encomendadas al Comisionado del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo en virtud del Decreto 59/2020, de 29 de abril. Ha expuesto que tampoco se realiza un seguimiento y evaluación de tales medidas.

Finalmente, el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía concluye que parte de las medidas no llegaron a ponerse en práctica o tuvieron un alcance limitado de ahí que, con carácter general, no se han conseguido los resultados esperados. Así, por ejemplo, en las ayudas destinadas al fomento del trabajo autónomo y el empleo estable de las mujeres, los hombres han sido beneficiarios y contratados en mayor medida. Por otro lado, ha remarcado que los incentivos a la conciliación apenas tuvieron demanda.

Por su parte, las iniciativas formativas han favorecido la participación femenina, pero se observa que sectores tradicionalmente masculinizados continúan presentando infrarrepresentación femenina. Adicionalmente, la mitad de las medidas de promoción de la igualdad analizadas que pretendían generar empleo, no han tenido prácticamente impacto en el mercado laboral.

OTRAS RECOMENDACIONES DE LA CÁMARA

En este sentido, el organismo ha propuesto otras muchas recomendaciones para llevarlas a cabo como "adoptar medidas que permitan conocer y disponer de información global y conjunta de las medidas que se están desarrollando de cara a la toma de decisiones al respecto". También ha recomendado "impulsar medidas de promoción de la igualdad en las políticas activas de empleo que den cobertura a todos los ámbitos que prevé la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía".

Al hilo de esto, la Cámara de Cuentas ha expuesto que otra recomendación de alta importancia es la de "continuar desarrollando e impulsar programas específicos destinados a las mujeres". Asimismo, aha destacado también la opción de "reflejar y visibilizar en los textos normativos reguladores de las medidas de promoción de la igualdad la situación diferencial de hombres y mujeres en el mercado de trabajo", así como la explicación de la medida de acción positiva que se pretende implantar, su ámbito, objeto, finalidad y los efectos esperados.

Otra de las indicaciones proprocionadas por la entidad ha sido la de "promover un sistema de coordinación que permita vertebrar las actuaciones de los distintos órganos implicados en las medidas de promoción de la igualdad". En relación con lo anterior, "impulsar las labores de coordinación encomendadas al Comisionado por el Decreto 59/2020 y especialmente las funciones asignadas respecto del seguimiento, control y evaluación de los programas, proyectos y actividades".

Por otro lado, con prioridad "media", el informe de la Cámara ha incluido recomendaciones comno la de "definir indicadores de seguimiento específicos de las medidas de promoción de la igualdad tanto de eficacia, como de economía y eficiencia"; "atender las propuestas efectuadas por la Unidad de Igualdad de Género en el informe de observaciones del informe de evaluación de impacto de género de cada proyecto de norma reguladora"; o "realizar evaluaciones de las distintas medidas de promoción de la igualdad que permitan valorar si se han cumplido los objetivos de igualdad pretendidos y el impacto real para las mujeres en el mercado de trabajo".

Por último, ha presentado la opción de "estudiar y rediseñar las medidas para el fomento del trabajo autónomo al objeto de conseguir el objetivo de impulsar la actividad de las mujeres en dicho régimen"; "analizar las causas que han originado la baja ejecución de los incentivos a la conciliación laboral, familiar y personal en aras de tratar de impulsar en mayor medida dicha conciliación"; "evaluar los motivos por los que los programas destinados a impulsar la contratación indefinida de las mujeres no han logrado dicho objetivo, considerar incrementos en las ayudas superiores a los previstos hasta el momento, así como la agilización de los procedimientos de tramitación".