La Cámara de Cuentas reivindica una auditoría pública adaptada a la revolución digital y la IA

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, en la clausura del 70 World Continuous Auditing and Reporting Symposium. - CÁMARA DE CUENTAS ANDALUCÍA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, ha defendido la necesidad de que los órganos de control externo aceleren su adaptación tecnológica para responder a los nuevos desafíos derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos en las administraciones públicas.

Según ha informado la Cámara de Cuentas de Andalucía, durante su intervención en la clausura del 70 World Continuous Auditing and Reporting Symposium, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Cardenete ha subrayado que "el control público ya no puede desarrollarse únicamente con herramientas del pasado para supervisar organizaciones que funcionan con tecnologías del futuro". Además, ha destacado que "la transformación digital está modificando profundamente la práctica de la auditoría pública, tanto en sus metodologías de trabajo como en los perfiles profesionales necesarios para desarrollarla".

En este contexto, ha señalado que "la automatización, el análisis de datos y la inteligencia artificial permiten mejorar la supervisión, facilitar auditorías continuas, detectar anomalías y reforzar la trazabilidad de las operaciones públicas". Asimismo, Cardenete ha indicado que "el avance tecnológico debe ir acompañado del mantenimiento de los principios esenciales que sustentan el control público, tales como independencia, objetividad, rigor técnico, neutralidad y compromiso con el interés general".

Por otra parte, el presidente ha informado que "la tecnología amplía capacidades pero no sustituye la responsabilidad institucional ni el criterio humano". Además, ha defendido la necesidad de reforzar la colaboración entre universidades, instituciones públicas y sector privado para afrontar los desafíos tecnológicos actuales, así como impulsar la incorporación de perfiles multidisciplinares especializados en sistemas de información, ciberseguridad, análisis de datos e inteligencia artificial.

No obstante, Cardenete ha subrayado que la institución andaluza se encuentra inmersa en un proceso de transformación digital orientado a modernizar sus metodologías fiscalizadoras y mejorar su capacidad de supervisión.

Finalmente, ha apelado a avanzar hacia modelos de fiscalización "más dinámicos, preventivos y apoyados en el análisis continuo", capaces de mejorar la gestión pública y reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.