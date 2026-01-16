Cambios "mínimos" en la San Antón de Jaén, con salida y meta en Virgen de la Cabeza, por la situación en la calle Unicef

Junta local de seguridad sobre la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 43ª Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, prevista este sábado en Jaén, sufrirá "cambios mínimos" en su recorrido, con salida y meta en la calle Virgen de la Cabeza, para "garantizar la seguridad de participantes y público".

Y es que el inicio y final habitual en la avenida de Andalucía está justo al lado de la calle Unicef, donde han aparecido grietas que han obligado al desalojo preventivo de dos bloques de viviendas y sobre cuyo origen se apunta al muro-pantalla de 19 metros de longitud levantado por una constructora para levantar un nuevo edificio.

Por ello, el Ayuntamiento ha acogido este viernes una reunión de urgencia de la Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde, Julio Millán, con el objetivo de abordar las modificaciones necesarias en el recorrido y la organización de la carrera, que prevé reunir a unos 14.000 participantes en las distintas categorías.

Se trata, según ha incidido, de cambios obligados por las medidas de seguridad informadas por técnicos municipales, Policía Local y el Servicio de Emergencias derivadas del referido incidente en la calle Unicef.

Los miembros de la Junta Local de Seguridad han avalado "un cambio mínimo del recorrido": supondrá eliminar el primer y último tramo de la carrera en la avenida de Andalucía trasladando la meta y la salida a la calle Virgen de la Cabeza, a la altura de la antigua Escuela de Magisterio.

Los detalles los ha ofrecido el alcalde en una rueda de prensa posterior, en la que ha asegurado que "son medidas obligadas que se han tomado para garantizar al cien por cien la seguridad del evento, tanto para participantes como para espectadores, como organización".

En este sentido, ha explicado que se mantiene "la mayor parte del circuito en el mismo recorrido y con un mínima modificación que sería trasladar la salida a la Calle Virgen de la Cabeza en dirección a la avenida de Madrid y desde allí seguir el resto del recorrido previsto".

"Cambios para que no se vea afectada la ilusión y las ganas con las que los corredores afrontan esta prueba cada año", ha asegurado. Al respecto, ha añadido que "la carrera popular y la de la élite seguirá siendo una carrera de 10 K, y con las calles aledañas y el propio parque de la plaza Empresario Diego Torres que va a permitir el calentamiento previo a los participantes sin aglomeraciones".

Además, entre los cambios previstos, el guardarropa se localizará en el gimnasio Forus, en la misma plaza Empresario Diego Torres en horario de 16,00 a 00,00 horas; mientras que el hospital de campaña estará en la esquina entre Virgen de la Cabeza y Paseo de la Estación.

EFICACIA Y RAPIDEZ

Millán ha valorado la eficacia y la rapidez con la que han afrontado la resolución de esta situación los trabajadores municipales de las diferentes áreas. Ha considerado, igualmente, que "la ciudadanía entenderá que, con cambios mínimos, se garantiza la seguridad a todos los participantes, por un motivo de fuerza mayor, en una carrera que este año precisamente se espera multitudinaria con unos 12.000 corredores en la carrera popular".

El recorrido de la carrera infantil tomará la salida a las 18,30 horas en el mismo punto, pero en sentido inverso. Así, también cambia para salir en dirección a calle Eduardo García Maroto, Goya, avenida de Barcelona, avenida de Arjona, Glorieta de Blas Infante, avenida de Andalucía, avenida de Ruiz Jiménez, avenida de Madrid y Virgen de la Cabeza (meta). Los padres y madres podrán recoger a los corredores de esta carrera infantil a la altura del cajón verde.