La huelga médica en Andalucía llega al ecuador de la semana con un apoyo cercano al 24%

Manifestación convocada por el Sindicato Médico Andaluz con motivo de la tercera jornada consecutiva de huelga contra el estatuto marco aprobado por el Ministerio de Sanidad. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga de los sindicatos médicos contra el Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad llega al ecuador de la semana con un apoyo cercano al 24%. Concrementamente, del 23,96%, por encima de los dos días anteriores de huelga (22,01% el lunes y 21,95% el martes). Este miércoles, los médicos están llamados a participar en la manifestación convocada en Sevilla y que discurrirá desde San Telmo a la Plaza de España

Por provincias, el seguimiento en Almería ha sido del 28,91%; en Cádiz, 23,81%; en Córdoba, 15,67%; en Granada, 21,73%; en Huelva, 29,87%; en Jaén, 14,58%; en Málaga, 24,47%, y en Sevilla, 28,33%, según el desglose facilitado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

El coste de la huelga en términos de actos médicos se ha traducido en 53.651 citas suspendidas sólo en el primer día de huelga (lunes), de las cuales 30.684 fueron en Atención Primaria y 22.967 en hospitales --dentro de estos, se incluyen 980 operaciones aplazadas--. Las reivindicaciones del colectivo "son claras y llevan tiempo encima de la mesa".

En el plano estatal, reclaman un Estatuto Médico y Facultativo propio, una mesa de negociación específica para la profesión médica, una clasificación profesional ajustada a la cualificación y responsabilidad de los facultativos, y una regulación de la jornada que ponga fin a los excesos horarios y a la infraretribución de las guardias. El comité de huelga sostiene, además, que "unas condiciones de ejercicio dignas son imprescindibles para atraer y fidelizar talento médico y garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud".

Desde el SMA, subrayan en un comunicado que "la Junta de Andalucía no puede desentenderse del conflicto". "Vinculamos la huelga y la manifestación del 18 de marzo a una doble exigencia política: por un lado, que el Ministerio abandone la confrontación verbal y abra una mesa de negociación real; por otro, que la Consejería de Salud andaluza asuma su responsabilidad en la mejora de las condiciones laborales, retributivas y organizativas del colectivo médico y facultativo andaluz. La precariedad, la sobrecarga, la falta de reconocimiento y la dificultad para retener profesionales son problemas que se sufren de forma muy concreta en Andalucía y exigen respuestas propias y urgentes".

El Sindicato Médico Andaluz lamenta "profundamente" el perjuicio que la huelga ocasiona a pacientes y usuarios, pero recuerda que "los verdaderos responsables del deterioro asistencial y de unas listas de espera cada vez más graves no son los profesionales que se movilizan, sino las políticas que están deteriorando las condiciones de trabajo y dejando sin médicos a la sanidad pública".