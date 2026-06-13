La campaña del espárrago verde en Granada deja resultados similares a 2025 a pesar de los daños por las borrascas

Archivo - Las dos principales cooperativas del espárrago verde de Granada han dado por buena la campaña de este año a pesar de las previsiones pesimistas derivadas de las fuertes borrascas de principios de año y que arrasaron las cosechas de muchos agricu - DIPUTACIÓN GRANADA - Archivo

GRANADA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña del espárrago verde en la provincia de Granada ha dejado, en general, buenos resultados, similares a los de 2025, a pesar de los graves daños ocasionados por las borrascas que se sucedieron a principios del presente año y que causaron cuantiosos daños al arrasar fincas de cultivo.

Así se desprende de los datos aportados a Europa Press por Los Gallombares y Centro Sur, las dos principales cooperativas que concentran algo más del 50% de la producción de este producto en Granada, una provincia, a su vez, que es la primera en España en producción de espárragos, con cerca del 65% de todo lo que se produce en el territorio nacional.

Así, por un lado, José Ángel Delgado, comercial de Los Gallombares, califica de "buena pero atípica" la temporada que en la cooperativa que representa ha abarcado desde finales de marzo a finales de mayo, y cuya primera estimación de producción es de unos siete millones y medios de kilos frente a los ocho del año pasado, es decir una caída de medio millón.

Delgado explica en primer lugar como las fuertes borrascas tuvieron afectaciones graves en muchas zonas de la provincia, especialmente en la zona de La Vega, pero sin embargo fueron menos lesivas, e incluso beneficiosas, en otras áreas de secano donde el agua de lluvia cumplió su función. "Hemos tenido el tipo de campaña en el que hubo lluvia, después vino calor, después frío... Ha habido unas temperaturas tanto altas como bajas 'que han vuelto loco' al espárrago", comenta.

En este sentido, pone en valor que los campos de los 600 socios de la cooperativa abarcan 2.500 hectáreas y el hecho de que el descenso de la producción de este 2026 respecto a la de 2025 no haya sido tan acentuada como en un principio se podría haber pensado gracias principalmente a las áreas de secano beneficiadas por las lluvias.

Además, el representante de Los Gallombares se congratula de la buena demanda de espárrago que ha habido desde todos los países de Europa, toda vez que, según considera, la producción española "sufre la amenaza" de las de otros países como Francia o Italia, que sin embargo este año han comenzado bastante más tarde sus producciones debido también a la climatología adversa, lo que finalmente ha redundado en positivo para la producción española.

Por otra parte, el presidente de la cooperativa Centro Sur, Antonio Zamora, ha explicado a Europa Press que la campaña del espárrago verde ha terminado "mucho mejor de lo previsto" para su entidad, toda vez que esta va a concluir con 7.600.000 kilos frente a los 7.200.000 de la campaña del año pasado.

"Nosotros esperábamos crecer un 15% en la campaña 2026, finalmente hemos crecido en torno a un 7%", explica Zamora que insiste en lamentar el hecho de que muchos agricultores en Granada han perdido la totalidad e las cosechas en sus fincas debido a los temporales de principios de año.

El máximo responsable de la cooperativa Centro Sur también ha expresado su temor de cara a la próxima temporada de 2027, toda vez que, según explica, durante este verano puede que afloren efectos de de los hongos patógenos que hay en el suelo y que podrían perjudicar al desarrollo de la planta.

El análisis que hacen estas dos principales cooperativas dedicadas al espárrago en la provincia de Granada dejan por tanto un balance bueno en general, similar al del año anterior y no tan perjudicado como inicialmente se pudo pensar debido a las afectaciones en los campos del temporal.

Todo ello sin olvidar que fueron muchas las fincas que perdieron toda su cosecha y que llevaron incluso al presidente del Gobierno a visitar zonas rurales totalmente anegadas como fue en el caso de un municipio granadino especialmente señero en la producción del espárrago verde como es Huétor Tájar.