La campaña especial de control de furgonetas en Jaén, impulsada por la DGT, acaba con 18 denuncias

Campaña especial de control de furgonetas en Jaén.

JAÉN 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la concejalía de Policía Local y Transportes, ha informado este domingo de los resultados de la campaña especial de control y vigilancia de furgonetas impulsada por la Dirección General de Tráfico y que se ha saldado con 18 denuncias.

Según una nota del Consistorio, durante la campaña, que se ha extendido durante la semana pasada, los agentes de Policía Local controlaron a 278 vehículos, de los cuales 9 fueron denunciados con un cómputo global de 18 denuncias. La mayoría de ellas, están relacionadas con irregularidades en la documentación, tanto de los propios conductores como de los vehículos. El resto de denuncias están vinculadas al uso incorrecto del cinturón, irregularidades en la disposición de la carga y consumo de drogas.

Según datos de la DGT, las furgonetas y camiones representan el 14% del parque móvil nacional, con más de 5,1 millones de vehículos. Solo en 2023, las personas usuarias de furgonetas se vieron implicadas en 9.550 siniestros viales, el 63% de ellos en vías urbanas.

Por su parte, la concejala de Policía Local y Transportes, María del Carmen Angulo, ha destacado el papel de estas campañas para "garantizar la seguridad en las calles". "No solo se trata solo de sancionar, sino de concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar las normas de tráfico y mantener en buen estado sus vehículos. La seguridad vial es responsabilidad de todos y cada inspección contribuye a salvar vidas", ha concluido.