La campaña 'Una Pila de Razones' llega a Córdoba para concienciar de reciclar residuos de pilas y acumuladores

La campaña 'Una Pila de Razones' llega a Córdoba para concienciar sobre la importancia del reciclaje de los Residuos de Pilas y Acumuladores (RPA), en la Plaza de la Corredera.

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Una Pila de Razones' ha llegado a Córdoba con el objetivo de concienciar a toda la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje de los Residuos de Pilas y Acumuladores (RPA), de manera que dos informadores ambientales han estado en la Plaza Corredera con un estand para concienciar a los vecinos sobre la importancia de la correcta gestión de este tipo de residuos.

También han informado sobre los lugares habilitados para depositar los residuos de pilas y acumuladores cuando quedan en desuso, evitando, así, su acumulación en los hogares. Esto contribuye a impulsar el modelo de Economía Circular y el reaprovechamiento de materias primas, según detallan desde la organización.

La campaña se extenderá a lo largo de toda Andalucía hasta el día 22 de abril visitando un total de 240 municipios de toda la comunidad autónoma. Está promovida por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en la comunidad autónoma, Ecolec, Ecopilas y ERP.

Por otra parte, la campaña 'Dona Vida al Planeta' llega al Carrefour Zahira de Córdoba con el objetivo de concienciar a toda la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje y la reutilización de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

En su sexta edición, la campaña que ya ha visitado el 100% de los municipios andaluces, vuelve a llegar a las grandes ciudades andaluzas y a todas las universidades públicas de la región con puntos informativos y talleres de reparación para toda la ciudadanía.

Además, durante la jornada los informadores ambientales han concienciado a la ciudadanía acerca de la importancia de la correcta gestión de los RAEE y de las distintas opciones para depositar este tipo de residuos, evitando, así, la acumulación de basura tecnológica en los hogares.

La campaña se extenderá a lo largo de toda Andalucía hasta el día 27 de febrero de 2026, visitando 450 comercios en todas las provincias de Andalucía. Está promovida por RAEE Andalucía, impulsada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la FAMP y cuenta con el apoyo de Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Eco-Raeés, Ecotic y ERP España.