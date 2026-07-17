La Campiña Sur de Córdoba avanza en la consolidación del sistema de financiación del PAI Conecta Campiña Sur

Celebración del Pleno Extraordinario de la Mancomunidad Campiña Sur. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa ha celebrado un Pleno extraordinario en el que ha dado cuenta de los avances decisivos en la ejecución y consolidación del Plan de Actuación Integrada (PAI) Conecta Campiña Sur, un proyecto que cuenta ya con operaciones aprobadas por valor de 5.295.500 euros, lo que supone el 75% del total del proyecto, que asciende a 7.028.767 euros.

Según ha indicado la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur en una nota, el presidente de la entidad, Miguel Ruz, ha destacado que "este nivel de aprobación sitúa a la mancomunidad entre las administraciones locales con mayor grado de avance de toda España, lo que da idea de la solidez técnica y organizativa que estamos teniendo en la ejecución de este proyecto".

Ruz ha explicado también que se ha "completado, prácticamente, la firma de convenios con los ayuntamientos", lo que "permite trabajar con un marco estable, seguro y plenamente operativo, que está permitiendo, además, un ritmo constante de publicación de licitaciones vinculadas a las operaciones del PAI". Todo ello demuestra que "estamos en plena capacidad de ejecución y con una estructura preparada para responder con agilidad".

En relación con la colaboración con otras administraciones, el presidente de la entidad supramunicipal ha señalado que la mancomunidad "está trabajando de manera coordinada con la Diputación de Córdoba para poder reforzar el sistema de financiación del PAI y confiamos en contar con su participación activa, un hecho que agradecemos por el grado de compromiso que está demostrando en este proceso, que será determinante para ampliar la capacidad financiera del proyecto".

Durante el Pleno también se han aprobado diversos asuntos de carácter administrativo, respondiendo así a los requerimientos efectuados por la Junta de Andalucía a la Relación de Puestos de Trabajo y la relativa a la delegación en la Junta de Gobierno de la competencia atribuida al Pleno por el artículo 13 de los Estatutos de la Entidad, en relación a la contratación de obras y servicios que excedan de un año de duración o que exijan crédito superior al quince por ciento de los recursos ordinarios consignados en el presupuesto anual.