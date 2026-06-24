La Campiña Sur de Córdoba avanza en el PAI 'Conecta Campiña Sur' con 4,3 millones en operaciones avanzadas ya aprobadas

Archivo - Cartel del Parque Cerro de la Alcoba de Montemayor. - CAMPIÑA SUR - Archivo

CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad Campiña Sur está avanzando en varios frentes estratégicos que consolidan el despliegue del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Conecta Campiña Sur' en la comarca, ya que la entidad está trabajando actualmente en la selección de operaciones avanzadas, "habiéndose aprobado ya una intervención de 4.335.000 millones de euros pertenecientes a las operaciones Regeneración Urbana, Valorización Patrimonial y Promoción Inteligente", tal y como ha expresado el presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz.

Según ha informado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, Ruz ha remarcado que se "va a impulsar un modelo integrado de regeneración urbana sostenible poniendo en valor el patrimonio y Conexión Rural Campiña Sur: Infraestructura Verde, Biodiversidad y Espacios Naturales, que tiene como objetivo la regeneración ambiental y la mejora funcional de los espacios naturales, parques periurbanos e itinerarios verdes en los municipios de la comarca".

Igualmente, el presidente de la entidad ha indicado también que se trata de un "momento clave, con operaciones avanzadas ya seleccionadas, con nuevos equipos técnicos que se van a incorporar en los próximo días al plan estratégico y de implementación tecnológica del SIG del Arbolado, una operación que va a ser aprobada en breve, con una inversión de 350.000 euros, y con una gran avance en la formalización de convenios con los ayuntamientos".

Todo ello, ha proseguido, "viene a demostrar que el proyecto sigue conforme a la planificación prevista, es decir", que se está "activando los mecanismos administrativos y técnicos necesarios para garantizar una ejecución rigurosa y eficaz en la comarca" ya que se trata de "una iniciativa que va a permitir a los municipios afrontar con garantías los retos de los próximos años".

En este contexto de avance global, la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público las licitaciones correspondientes a unas actuaciones previstas en Monturque y Montemayor. Se trata de los proyectos 'Desarrollo funcional y puesta en valor del espacio biosaludable como infraestructura de cohesión social y dinamización turística', en Monturque, y 'Mejora de itinerarios, accesibilidad y puesta en valor cultural del Cerro de la Alcoba', en Montemayor.

Son unas intervenciones que suponen una inversión total de 144.000 euros y 115.000 euros, respectivamente, "lo que evidencia la importancia de la inversión pública que la mancomunidad está movilizando para impulsar infraestructuras sostenibles, accesibles y orientadas al desarrollo turístico y social de la comarca", ha expresado el presidente de la Entidad supramunicipal.

Miguel Ruz ha explicado que estas licitaciones "representan un paso firme en la ejecución del proyecto 'Conecta Campiña Sur'", con el que se están "impulsando actuaciones estratégicas que combinan sostenibilidad, cohesión social y valorización del patrimonio natural y cultural de nuestros municipios y la puesta en marcha de estos dos expedientes demuestra el intenso trabajo técnico y administrativo que se está desarrollando desde la mancomunidad y, en las próximas semanas, se publicarán nuevas licitaciones con proyectos a ejecutar en todos los municipios de la comarca que forman parte de esta iniciativa".

Los anuncios, publicados el 19 de junio de 2026, recogen que ambos contratos incluyen la redacción del proyecto de ejecución, la dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad y salud, con un plazo de ejecución de dos meses para la fase de proyecto y una duración vinculada al futuro contrato de obras para la fase de dirección facultativa.

En el caso de Monturque, el proyecto cuenta con un valor estimado de 11.900,83 euros, mientras que el expediente de Montemayor asciende a un valor estimado de 9.504,13 euros, y ambos procedimientos se tramitan mediante procedimiento abierto simplificado, con presentación electrónica de ofertas hasta el 6 de julio de 2026.

La publicación de licitaciones para dos actuaciones previstas en Monturque y Montemayor marca el inicio de los trabajos técnicos como intervenciones incluidas en el Plan de Actuación Integrado 'Conecta Campiña Sur', desarrollado en el marco de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027.