La Campiña Sur de Córdoba avanza en su Plan Estratégico para definir el modelo turístico de la comarca

Mesa de trabajo del Plan Estratégico Comarcal de Turismo de la Campiña Sur. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa continúa avanzando en la elaboración del Plan Estratégico Comarcal de Turismo, una iniciativa que permitirá definir el modelo turístico que la comarca quiere consolidar durante los próximos años y establecer una hoja de ruta común para impulsar un desarrollo sostenible, competitivo y adaptado a las singularidades del territorio.

Según ha informado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, el presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, ha señalado que "este plan nace con la voluntad de convertirse en una herramienta útil para toda la comarca", ya que no se trata de "un documento que quede archivado, sino de una planificación construida desde el consenso para aprovechar todo el potencial turístico de nuestros municipios y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo".

Tras completar las primeras fases de definición estratégica y diagnóstico, el plan ha entrado en una de sus fases decisivas con el diseño del Plan de Acción en la que se definirán las líneas estratégicas y las actuaciones prioritarias que marcarán el futuro desarrollo turístico de la Campiña Sur.

Para llegar a este punto, se ha desarrollado un amplio proceso de recopilación y análisis de información, ya que el diagnóstico del destino ha combinado el estudio de datos estadísticos y documentos estratégicos con un importante trabajo de participación, que ha incluido 44 entrevistas personalizadas y 50 encuestas dirigidas a representantes institucionales, empresas del sector y ciudadanía.

A este respecto, Ruz ha indicado que "el verdadero valor de este plan reside en que se está construyendo escuchando al territorio", porque el objetivo es que "las decisiones respondan a las necesidades de los municipios y del sector turístico, pero también a las expectativas de la ciudadanía", ya que solo así se podrá "consolidar un destino más atractivo, competitivo y sostenible".

En este sentido, el presidente de la entidad supramunicipal ha añadido, también, que "la participación constituye uno de los pilares del Plan Estratégico Comarcal de Turismo, ya que implicación de administraciones, empresas, asociaciones y ciudadanía está permitiendo construir una estrategia compartida que aspira a reforzar la identidad de la Campiña Sur Cordobesa como destino turístico y a convertir sus recursos patrimoniales, naturales, gastronómicos y culturales en un motor de desarrollo para toda la comarca".

La oferta turística de la comarca se ha analizado a partir de distintas fuentes oficiales y de la información facilitada por los ayuntamientos, mientras que el estudio de la demanda incorpora los registros de visitantes de las oficinas municipales de turismo para conocer la evolución, el perfil y los hábitos de quienes visitan la Campiña Sur Cordobesa.

Toda esta información sirve ahora de base para priorizar las actuaciones que integrarán el Plan de Acción y las propuestas recopiladas durante las mesas de trabajo, reuniones técnicas, jornadas de emprendimiento, entrevistas y cuestionarios están siendo evaluadas y ordenadas con el objetivo de configurar una estrategia realista, coherente y alineada con las necesidades del territorio.

El proceso de elaboración culminará con un Plan de Seguimiento que establecerá indicadores para evaluar el grado de ejecución de las medidas y medir su impacto, garantizando así una planificación dinámica y en constante mejora.