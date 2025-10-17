La Campiña Sur de Córdoba destaca el papel esencial de las mujeres en la vida social y económica del ámbito rural

MONTURQUE (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha conmemorado el Día Internacional de las Mujeres Rurales con un acto celebrado en Monturque, en el que han participado un centenar de mujeres procedentes de toda la comarca, que ha servido para poner de relieve el papel esencial de las mujeres en la vida social y económica del ámbito rural.

Según ha indicado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, al encuentro han asistido el presidente de la entidad, Miguel Ruz, ha contado también con la presencia del alcalde del municipio, Antonio Castro, y de la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosario Alarcón.

En este contexto, Ruz ha explicado que ha estado centrado en "visibilizar el legado femenino a lo largo de los siglos y el papel fundamental de las mujeres en la transmisión de la cultura, la gastronomía y las tradiciones que conforman la identidad de la Campiña Sur Cordobesa". "Las mujeres rurales son las verdaderas protagonistas del desarrollo de nuestros municipios, por lo que apoyarlas es apostar directamente por el futuro de nuestros pueblos", ha añadido Ruz.

El presidente de la entidad supramunicipal ha puesto en valor el trabajo que se realiza desde el Centro de Información a la Mujer (CIM) y la colaboración permanente con las asociaciones de mujeres de la comarca, indicando que "ninguna mujer debe quedarse atrás por falta de oportunidades y, por eso, trabajamos junto a los ayuntamientos y el IAM, para impulsar proyectos que favorezcan la autonomía económica de las mujeres, la innovación y la igualdad en el medio rural".

Por su parte, el alcalde de Monturque, Antonio Castro, ha agradecido que el municipio haya sido elegido como sede de esta conmemoración y ha felicitado a todas las mujeres participantes "por su contribución diaria al progreso y la vida de nuestros pueblos".

La coordinadora provincial del IAM, Rosario Alarcón, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía con la igualdad de oportunidades y con el reconocimiento del papel esencial que desempeñan las mujeres rurales en el desarrollo económico y social.

La jornada ha incluido una visita a las cisternas romanas, un showcooking de gachas tradicionales y un espectáculo flamenco, actividades con las que la Mancomunidad ha querido dotar a esta actividad de un ambiente festivo y de convivencia, en el que las participantes han compartido experiencias y reivindicado el papel de las mujeres como motor del territorio.