El Macarena de Sevilla programa una treintena de actos para amenizar la estancia hospitalaria de pacientes en Navidad

Imagen de recurso de un árbol de Navidad instalado en uno de los pasillos del centro hospitalario. - HUVM

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), celebrará la Navidad con una "variada y emotiva" programación diseñada para alegrar los días de pacientes y familiares durante su estancia en el hospital en estas "fechas especiales".

Desde principios de diciembre hasta la llegada de los Reyes Magos en enero, el hospital se convertirá en "un espacio de encuentro, alegría y solidaridad, gracias a la colaboración de múltiples colectivos, instituciones y artistas", informa en una nota de prensa.

Este "ambicioso" programa no sería posible "sin el apoyo desinteresado de asociaciones, colectivos, entidades, voluntarios y profesionales que, con su implicación, hacen realidad un calendario lleno de actividades y visitas entrañables". Desde el centro hospitalario, se agradece el compromiso de todas las personas que, año tras año, "contribuyen a que la magia de la Navidad llegue a cada rincón", garantizando que las personas que deben permanecer ingresadas también puedan disfrutar de estas fechas "tan significativas".

La celebración de la Navidad ha comenzado con el tradicional encendido del alumbrado navideño del hospital. Además, los niños hospitalizados han recibido la visita de los agentes tutores de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla y de la ONG Cuatrolatasolidarios "que han llevado alegría e ilusión a los más pequeños".

Igualmente, la Asociación Andaluza de Amigos de la Ciencia Ficción y la Fantasía (Asociación GuadalCifi) y la Asociación Cultural y Club de Star Wars (Holored) han deleitado a los más pequeños con varias actividades de entretenimiento. Los pequeños tendrán también la visita del cartero real y representantes del Consejo Hermandades y Cofradías que entregarán regalos a los menores ingresados.

Además, el día 16, el coro Entre Amigos deleitará con un amplio repertorio de villancicos a pacientes y profesionales del Servicio de Pediatría. Por su parte, el día 17, se celebrará el acto de resolución del 'XXVIII Certamen de Cuentos Navideños Doctor Francisco Vela', con la lectura de los cuentos seleccionados y la actuación del coro infantil del Colegio San Alberto Magno.

Los más pequeños recibirán también el día 18 felicitaciones del colegio Virgen Milagrosa y también ese día podrán disfrutar con la actuación de 'Payasos flamencos'. El día 19, el Aula Magna del hospital acogerá el concierto organizado por el Centro Regional de Transfusión Sanguínea en homenaje a los donantes de sangre y para la promoción de la donación de sangre con la interpretación de la Orquesta de Cámara de Sevilla.

El domingo 21, los menores hospitalizados recibirán la visita del Coro de Campanilleros de la Hermandad de la Vera-Cruz de Tocina y de la cabalgata de Papá Noel en moto que llegarán hasta el hospital para sorprender a los más pequeños. El día 22, está prevista la visita de la 'Caravana de la Salud' que promueve RTVA y, el día 23, miembros de la Fundación Acaye distribuirán obsequios entre los más pequeños.

Por su parte, el día 27 acudirán a visitar a los menores ingresados la Banda Centuria juvenil y representantes de la Hermandad de la Macarena que les obsequiarán con regalos navideños. Igualmente, está prevista la actuación del cuarteto de saxofonistas 'Esencia'. Además, los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero se contará en distintas áreas del hospital con la actuación de Mario Lamela, profesor de piano del Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales que acude habitualmente a la UCI del centro para ofrecer su música a los pacientes ingresados.

VISITAS ESPECIALES

Igualmente, jugadores y representantes del Sevilla FC y del Real Betis acompañarán también a los pequeños durante su estancia hospitalaria en estos días navideños.

En enero, los niños hospitalizados tendrán visitas muy especiales. En concreto, la del Heraldo del Distrito Macarena que se encargará de anunciar la llegada de los Reyes Magos que también acudirán al hospital en la mañana del día 6 y tendrán como ayudantes a los amigos de la Asociación Gallos Grises.

Con esta programación navideña, el hospital refuerza su compromiso de humanizar los espacios sanitarios, creando experiencias únicas que reconforten a los pacientes y sus familias, concluye el comunicado.