Andalucía resuelve ayudas por 9,3 millones de euros para proyectos de obras con fines sociales de 111 entidades privadas

Persona trabajando en una obra. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de la Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones, ha logrado una gestión en "tiempo récord" en la tramitación de la Línea 2 de las subvenciones financiadas con cargo al 0,7% del IRPF e Impuesto de Sociedades (IS), destinadas a entidades privadas para proyectos de inversión en materia de obras con fines sociales. Esta línea ha resuelto ayudas por 9,3 millones de euros para 111 entidades, alcanzando así la mayor cuantía gestionada desde que las comunidades autónomas asumieron este sistema de financiación en 2017.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 21 de mayo de 2025, la fecha más temprana de salida desde el traspaso competencial, ha permitido a las entidades preparar y presentar sus solicitudes con mayor antelación. Además, según ha informado el Gobierno andaluz en una nota, este año se ha recuperado la posibilidad de solicitar financiación para obra nueva, ampliando el alcance de las inversiones más allá de la continuidad de proyectos anteriores.

Los proyectos subvencionados están dirigidos a la construcción o mejora de infraestructuras y equipamientos para la atención de personas en situación o riesgo de pobreza, exclusión social u otras situaciones de especial vulnerabilidad en Andalucía.

La disponibilidad anticipada del crédito permitirá a las entidades iniciar sus actuaciones en torno al mes de enero, un adelanto sustancial frente a años anteriores, en los que los pagos comenzaban en marzo o abril.

Según la Junta, este avance es fruto del trabajo de la Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones, creada en enero de 2024 con un marcado perfil técnico para resolver y aglutinar las cuestiones relativas a este ámbito esencial en la Consejería de Inclusión Social.

Su labor ya permitió, en la convocatoria de 2024, tramitar los documentos contables antes del cierre del ejercicio, facilitando los pagos desde el primer mes del año siguiente.

Además, el Gobierno andaluz ha destacado que en 2025, se ha dado un paso más al resolver la Línea 2 caso dos meses antes que en la edición anterior, lo que permitirá que las entidades dispongan del crédito concedido en este mismo mes de diciembre.

De este modo, el Gobierno andaluz mantiene su compromiso con una administración "más ágil, eficaz y orientada a que los recursos lleguen con mayor rapidez a quienes más lo necesitan". La mejora continua de los procedimientos y el retorno al sistema de tramitación ordinario han contribuido a una gestión más ordenada, con tiempos más amplios para las entidades y un impacto directo en la atención a los andaluces que se benefician de estos proyectos sociales.