La Campiña Sur de Córdoba impulsa el emprendimiento y desarrollo turístico como elemento cohesionador

MONTILLA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa ha celebrado en Montilla una Jornada de Emprendimiento sobre Desarrollo Turístico, un encuentro que ha reunido a representantes de ayuntamientos, empresarios, emprendedores y guías turísticos, con el objetivo de impulsar el turismo como motor de crecimiento y cohesión en la comarca.

Según ha indicado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, el presidente de la entidad, Miguel Ruz, que ha estado acompañado por el concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Montilla, Valeriano Rosales, ha destacado que esta jornada "nace con el propósito de generar espacios de colaboración, inspiración y trabajo conjunto para construir una visión compartida del destino Campiña Sur Cordobesa, como un territorio vivo, acogedor y lleno de oportunidades".

Ruz también ha subrayado la apuesta decidida de la Mancomunidad por fomentar el emprendimiento y el turismo sostenible, destacando que "la Campiña Sur Cordobesa posee un patrimonio natural, cultural y enogastronómico de enorme valor, y es responsabilidad de todos ponerlo en valor a través de iniciativas que generen empleo, identidad y desarrollo equilibrado".

Esta Jornada Emprendedora de Desarrollo Turístico ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, el Grupo de Desarrollo Rural Campiña Sur Cordobesa y la Ruta del Vino Montilla-Moriles, entidades que trabajan estrechamente con la Mancomunidad en proyectos de promoción y desarrollo turístico, así como con la Asociación Empresarial de Turismo de la provincia de Córdoba, Emcotur, y la empresa malagueña Milamores Turismo.

En este contexto, Miguel Ruz ha añadido que "el turismo solo tiene sentido si se construye de forma colaborativa, desde el respeto al territorio y con la implicación de quienes lo hacen posible día a día, porque la Campiña Sur Cordobesa tiene mucho que ofrecer, y nuestro reto es hacerlo visible con proyectos innovadores, sostenibles y compartidos".

Además, en el marco de su intervención, el presidente de la entidad supramunicipal ha adelantado la próxima presentación del nuevo 'Road Trip a Pedales por la Ruta del Vino Montilla-Moriles: fin de semana de cicloenoturismo en pareja', un itinerario turístico desarrollado junto a la Ruta del Vino Montilla-Moriles, que tendrá lugar el miércoles 29 de octubre en el Museo de la Cerámica de La Rambla, señalando que "se trata de una propuesta innovadora que permitirá descubrir nuestra comarca desde una mirada experiencial, vinculando vino, patrimonio, artesanía y gastronomía".