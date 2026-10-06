La Campiña Sur de Córdoba muestra su patrimonio gastronómico, natural y cultural con una jornada de ecoturismo

Presentación de la Jornada de Ecoturismo 'Tierra que Alimenta: Campiña Sur Cordobesa'. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

MONTILLA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha presentado este martes la Jornada de Ecoturismo 'Tierra que Alimenta: Campiña Sur Cordobesa', que se celebrará el próximo domingo 18 de octubre en el Complejo Envidarte de Montilla como evento final del proyecto 'Horizonte Campiña Sur 2030. Sabor, Tierra y Futuro', financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según ha informado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, la presentación ha contado con la participación del presidente de la entidad supramunicipal, Miguel Ruz, y del alcalde de Montilla y presidente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, Rafael Llamas, así como con Rafael Cabello, gerente de esta última entidad con la que la mancomunidad ha trabajado conjuntamente en el desarrollo de diferentes actuaciones del proyecto y a la que se ha encargado la organización de esta jornada.

Así las cosas, Miguel Ruz ha destacado que esta jornada supone "mucho más que el cierre de un proyecto, porque va a permitir el compartir con la ciudadanía todo el trabajo que hemos desarrollado durante estos meses y, sobre todo, poner de manifiesto el enorme potencial que tiene nuestra comarca cuando somos capaces de conectar alimentación, sostenibilidad, cultura, naturaleza y desarrollo rural".

Igualmente, ha señalado que "el proyecto 'Horizonte Campiña Sur 2030' ha permitido trabajar desde una visión amplia del territorio, generando iniciativas que tienen como punto de partida algo tan cercano como nuestra alimentación y nuestros productos, pero que nos llevan también a hablar de biodiversidad, de comercio de proximidad, de patrimonio, de turismo y de oportunidades para nuestros municipios", por lo que el objetivo es que esta jornada sea "un escaparate de todo lo que tenemos, además de un espacio para encontrarnos, compartir experiencias y seguir construyendo comarca".

Por su parte, el alcalde de Montilla y presidente de la Ruta del Vino Montilla-Moriles, Rafael Llamas, ha puesto de relieve la importancia de la colaboración entre la mancomunidad y la Ruta del Vino Montilla-Moriles, señalando que "cuando trabajamos conjuntamente y somos capaces de conectar los diferentes recursos de nuestros municipios, conseguimos mostrar una Campiña Sur mucho más rica, diversa y atractiva".

Al respecto, ha añadido que las actividades organizadas entre ambas entidades han permitido "dar a conocer la comarca a través de sus sabores, sus productos, sus paisajes, sus tradiciones y esta jornada final nos va a permitir mostrar que el vino y la gastronomía forman parte de un territorio mucho más amplio, en el que también tienen cabida la naturaleza, la cultura, la artesanía, la agricultura y el patrimonio".

El alcalde de Montilla ha señalado, además, que "este municipio, que acaba de ser nombrado Ciudad Española del Vino 2027, está encantado de acoger un encuentro que se va a convertir en punto de reunión de los municipios, empresas, productores y entidades que forman parte de la Campiña Sur, por lo que animo a la ciudadanía a participar en una jornada que permitirá "conocer, disfrutar y valorar todo aquello que tenemos en nuestra propia comarca". Un encuentro abierto a la ciudadanía

En cuanto al programa previsto para esta jornada, el gerente de la Ruta del Vino, Rafael Cabello, ha explicado que la misma está diseñada como "un espacio ferial con stands de productos agroalimentarios y de artesanía de la comarca y se desarrollarán catas y degustaciones de productos locales, demostraciones culinarias y talleres relacionados con la alimentación saludable y la sostenibilidad".

Cabello ha recalcado que están previstas diferentes actividades destinadas a dar a conocer los materiales y recursos generados durante el proyecto 'Horizonte Campiña Sur 2030', como la presentación de un libro de recetas típicas de la comarca, de una app móvil para promover hábitos saludables y sostenibles, visibilizando productos locales y fomentando el comercio de proximidad, junto con un showcooking, donde se elaborarán las recetas ganadoras del concurso 'Recetas con Alma', que se ha llevado a cabo durante el pasado curso escolar en los centros educativos de la Campiña Sur.