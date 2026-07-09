Campiña Sur de Córdoba reconoce a empresas y espacios turísticos y presenta la Guía de las Rutas Ecogastronómicas

El presidente de la Mancomunidad Campiña Sur, Miguel Ruz (centro), en la entrega de reconocimientos y presentación de la guía. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha presentado la Guía de las Rutas Ecogastronómicas de la Campiña Sur y ha reconocido a más de 50 empresas y espacios turísticos de la comarca por su participación en este proyecto, impulsado junto a la Ruta del Vino Montilla-Moriles, en un acto que ha servido para poner en valor el trabajo conjunto desarrollado por los doce municipios que integran la Mancomunidad y por el tejido turístico y empresarial del territorio.

Según informa la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, el presidente de la entidad, Miguel Ruz, ha señalado que "esta publicación es mucho más que una guía turística, ya que es una herramienta para mostrar al visitante la enorme diversidad de experiencias que ofrece la comarca y para seguir posicionando a la Campiña Sur como un destino de calidad vinculado a la autenticidad, la sostenibilidad y los productos de nuestra tierra".

Ruz ha subrayado además que "este proyecto demuestra que cuando los doce municipios trabajan unidos, junto al sector empresarial y entidades como la Ruta del Vino Montilla-Moriles, son capaces de crear iniciativas que fortalecen el territorio y generan nuevas oportunidades de desarrollo económico, creando una oferta turística basada en la sostenibilidad, el producto local y las experiencias ligadas al paisaje, el patrimonio y la gastronomía".

La Guía Turística es una publicación que recoge las cinco Rutas Ecogastronómicas diseñadas para recorrer la comarca a través de propuestas temáticas vinculadas al vino, el aceite de oliva virgen extra, la gastronomía tradicional, la naturaleza y el patrimonio cultural. La guía incluye mapas e itinerarios detallados, información práctica para el visitante y una amplia relación de bodegas, lagares, almazaras, cooperativas, restaurantes, alojamientos y recursos turísticos que forman parte de esta red, facilitando la planificación de la visita y promoviendo un turismo experiencial durante todo el año.

DISTINTIVOS PARA EMPRESAS Y ESPACIOS TURÍSTICOS

Uno de los momentos más destacados del acto ha sido la entrega de los Azulejos Distintivos a las empresas y espacios participantes. En total, más de medio centenar de establecimientos y recursos turísticos han recibido este reconocimiento, que los identifica como integrantes de las Rutas Ecogastronómicas de la Campiña Sur.

Miguel Ruz han indicado que "estos azulejos forman parte de la señalización interpretativa diseñada para el proyecto, permitiendo a los visitantes identificar fácilmente los establecimientos adheridos a las rutas y, al estar elaborados, en cerámica de La Rambla, constituyen, además, un homenaje a una de las tradiciones artesanales más representativas de la comarca y refuerzan la imagen común de esta red turística".

Ruz ha expresado también que "con este distintivo queremos agradecer el compromiso de las empresas que han apostado por este proyecto, porque ellas son las verdaderas protagonistas de las rutas, al ofrecer experiencias auténticas y contribuyendo, cada día, a proyectar la mejor imagen de la Campiña Sur".

Las Rutas Ecogastronómicas de la Campiña Sur forman parte del proyecto Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro, una iniciativa financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que apuesta por un modelo de turismo sostenible basado en la cooperación entre administraciones, empresas y entidades locales, poniendo en valor los recursos naturales, culturales y agroalimentarios del territorio.