La Campiña Sur entregará en Puente Genil (Córdoba) sus reconocimientos en materia de igualdad

CÓRDOBA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Información a la Mujer (CIM) Campiña Sur está desarrollando las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer que tendrá, de nuevo, uno de sus actos más significativos en la entrega de reconocimientos a favor de la igualdad a diversas personas y colectivos de la comarca que se celebrará el próximo 23 de marzo en Puente Genil (Córdoba).

Tal y como ha indicado la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa en una nota, la presidenta de la entidad, Francisca Carmona, ha explicado que "para conmemorar el 8 de marzo, desde el CIM Campiña Sur, celebraremos la entrega de reconocimientos, que tan importante es para la mancomunidad y para nuestros ayuntamientos", ya que ellos son "los que eligen a las personas homenajeadas y, en esta ocasión, queremos rendir un homenaje al asociacionismo femenino tan arraigado en nuestra comarca".

Carmona ha resaltado que "este año tenemos también la presencia de las mujeres de la Campiña Sur en el cartel conmemorativo de esta celebración, porque parte de una inspiración en el famoso cartel feminista 'We can do it!', la representación más icónica del movimiento feminista a nivel internacional".

Para ello, ha continuado Carmona, "la diseñadora, Miriam Moral, ha contado con la colaboración de cuatro mujeres de La Rambla que, desinteresadamente, han querido poner su granito de arena en la conmemoración de este día, porque el 8 de marzo visibiliza la unión de todas las mujeres para conmemorar su fuerza y sus ganas, invitando a todas las personas a que se organicen y sean conscientes de su gran poder".

La presidenta de la Campiña Sur ha señalado que "por todo ello es por lo que hemos pretendido realizar nuestra propia recreación basada en la icónica imagen, con el matiz del asociacionismo de la mujer, partiendo de una composición con varias integrantes en imagen fotográfica y resaltando los conceptos de asociación de mujeres y comarca Campiña Sur".

Para ello, la diseñadora ha trabajado con modelos de diferentes edades para "plasmar la idea de que existe una enorme fuerza en el asociacionismo como motor de empoderamiento y organización feminista con la clara expresión de que ninguna edad está excluida y Elisabet Garrido, Antonia Ruiz, Ángela Osuna y Pepa Nieto, que son las mujeres que están en la fotografía, así lo representan".

La presidenta de la mancomunidad ha explicado que "el cartel original es, "sin duda, uno de los máximos exponentes de la expresión 'una imagen vale más que mil palabras'", ya que es "una mujer joven con un pañuelo rojo de lunares que mira al espectador con determinación mientras levanta la manga de su camisa de trabajo para mostrar su brazo en tensión como símbolo de fuerza y es todo un icono que se ha mantenido en boga desde su creación".

En su origen, ha recalcado, el cartel perseguía animar a las mujeres a trabajar en las fábricas de armamento y suministros y esta propaganda incluía instructivos estatales para que las mujeres encontraran una plaza laboral en las fábricas que más obreras necesitaban. El cartel no representaba a una mujer, sino a millones de mujeres que dejaron sus labores domésticas para ser parte del gran aparato productivo que demandaba la guerra.

Rosie, la remachadora, 'Rosie the Riveter', es la imagen del cartel original y fue parte de una campaña de propaganda, ya que encarnaba a una mujer fuerte, asumiendo su papel patriótico, mientras los hombres luchaban contra el enemigo. Es esta idea la que inspiró al artista J. Howard Miller para pintar a mano el cartel que hoy utilizan los movimientos feministas. Lo hizo a pedido de Westinghouse Electric Company y su difusión se limitó a las paredes de esta fábrica.

Desde el resurgimiento de la popularidad del cartel, se ha copiado, actualizado y parodiado muchas veces, pero se sigue encontrando inspiración y significado en esta icónica ilustración casi 80 años después de su creación y nadie podría haber previsto la popularidad de este simple cartel, ni el impacto que ha tenido esta imagen como símbolo del empoderamiento de las mujeres en la fuerza laboral y más allá.