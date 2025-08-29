Los cámpings andaluces viven "un verano muy bueno" pese a la bajada de viajeros y pernoctaciones en julio

Archivo - Parcelas de un Camping. Imagen de archivo. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cámpings andaluces han registrado "un verano muy bueno", con ocupaciones del 85% al 95%, según el presidente de la Federación Andaluza de Cámpings, John Haasen, aunque las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha marcado un descenso en viajeros y pernoctaciones en el mes de julio con respecto al mismo mes en 2024.

En declaraciones a Europa Press, Haasen ha señalado que, no obstante, todavía no se saben "los datos exactos de la época estival" porque desde la organización se envían las encuestas la segunda semana de septiembre, "justo al cierre del verano".

Asimismo, según los datos del INE consultados por Europa Press, la comunidad autónoma de Andalucía ha contabilizado un total de 219.995 viajeros, lo que supone un descenso del 9,5% con respecto a julio del año pasado, así como 915.262 pernoctaciones, un 5% menos que el mismo periodo del año anterior.

Con respecto a los datos de ocupación de cámpings durante estos meses estivales, Hassen ha asegurado que "la media estará alrededor del 85% en parcelas con tiendas, caravanas y autocaravanas" al mismo tiempo que estará en un "95% en alojamientos como bungalows, mobil homes, glámping".

El máximo portavoz de la federación andaluza de cámpings ha puntualizado que dicha media de ocupación en zonas costeras "estará por encima y el interior por debajo". Igualmente, ha destacado que las "provincias Cádiz y Almería tienen mejores datos que Córdoba y Sevilla, las cuales tendrán menos".

Por último, los datos que ha publicado este viernes el INE y que ha sido recogido por Europa Press detallan que la estancia media registrada en los cámpings fue de 4,16 días. Asimismo, en la comunidad autónoma había en julio 165 cámpings abiertos, con un total de 79.470 plazas y 1.996 personas empleadas en dichos espacios.