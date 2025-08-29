Las pernoctaciones extrahoteleras en Andalucía superan los 2,6 millones en julio, con más de 676.000 viajeros

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos extrahoteleros --apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues-- en Andalucía han registrado durante el pasado mes de julio un total de 2.675.609 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 1,2% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Según recoge este viernes la estadística sobre alojamientos extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE), atendiendo a los viajeros, se han registrado 676.532, lo que supone un aumento también del 6,3 con respecto al mismo mes del año anterior.

En cuanto a los apartamentos turísticos, sumaron el pasado mes de julio 366.323 viajeros, lo que representa un 15,1% más respecto al mismo mes del pasao año; mientras que las estancias han sido un total de 1.416.210 en el séptimo mes de este año, 1,4% más.

La estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 3,87 días. En Andalucía había en julio 25.301 apartamentos, con un personal ocupado era de 7.346 personas.

En el caso de los cámpings, se contabilizaron en el mes de julio un total de 219.995 viajeros, un 9,5% menos que en el mismo mes de 2024. Además, se realizaron 915.262 pernoctaciones, un 5% menos.

La estancia media registrada en los campings fue de 4,16 días. En Andalucía había en julio 165 campings abiertos, con un total de 79.470 plazas y había 1.996 personas empleadas.

Por su parte, los alojamientos de turismo rural registraron un incremento de 20,8% en los viajeros, hasta los 52.486, y una subida del 18,8% en las pernoctaciones, hasta las 228.564.

La estancia media de los viajeros en los alojamientos rurales fue de 4,35 días y se estima que había 2.755 establecimientos abiertos, con un total de 23.109 plazas, con 4.079 empleados.

Por último, a los albergues andaluces llegaron en julio a 37.728 viajeros, un 19,9% más respecto al mismo mes de 2024, y registraron un total de 105.573 pernoctaciones, un 15% más que las que se produjeron el año anterior.