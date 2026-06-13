Los campings de Granada superan las 500.000 pernoctas en 2025 y mejoran el ajuste estacional turístico en la provincia

Archivo - Imagen de recurso de un camping - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

GRANADA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los campings de Granada se consolidan como una pieza estratégica de la oferta turística provincial con más de medio millón de pernoctaciones registradas en sus instalaciones el pasado año 2025. El sector mantiene una actividad relevante todo el año y contribuye a mejorar la desestacionalización y la diversificación de la demanda y la distribución de visitantes por el conjunto del territorio.

Se trata de datos del sector recopilados por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada junto con la Federación Andaluza de Campings, a los que ha tenido acceso a Europa Press, y que señalan que la provincia cuenta con 26 campings, de los cuales 24 permanecen abiertos todo el año. En conjunto, suman 10.196 plazas, distribuidas en 2.772 parcelas y 272 alojamientos tipo bungalows, mobil-homes, glamping y otras fórmulas complementarias.

Durante 2025, los campings granadinos registraron aproximadamente 570.000 pernoctaciones y recibieron 170.865 viajeros, con una estancia media de 3,3 noches. Del total de usuarios, en torno a dos tercios correspondieron a turismo nacional y un tercio a visitantes extranjeros.

La Federación ha señalado a Europa Press que los campings forman parte de los grandes segmentos de la oferta alojativa turística de Granada y complementan de forma natural a hoteles, viviendas de uso turístico, alojamientos rurales y apartamentos turísticos.

"Hablamos de empresas turísticas profesionalizadas, abiertas en su gran mayoría durante todo el año, generadoras de empleo y capaces de ofrecer al visitante una forma distinta de conocer Granada y su provincia", señalan.

OFERTA LIGADA A NATURALEZA, FAMILIA Y TERRITORIO

El sector de los campings ha experimentado una importante transformación en los últimos años. A las parcelas tradicionales se han sumado alojamientos más equipados, como bungalows, mobil-homes y propuestas de glamping, que atraen a nuevos perfiles de viajeros que buscan contacto con la naturaleza sin renunciar al confort.

Familias, parejas, usuarios de autocaravana, visitantes internacionales, viajeros de fin de semana, deportistas y turistas interesados en el patrimonio natural y cultural encuentran en los campings una fórmula flexible, competitiva y adaptada a nuevas formas de viajar.

La federación destaca especialmente el papel de estos establecimientos en la vertebración turística de la provincia de Granada: "El cliente de camping no solo se aloja en un establecimiento. Consume en bares, restaurantes, comercios, empresas de actividades, gasolineras, mercados locales y servicios del entorno. Por eso su impacto económico se reparte de forma directa por los municipios y comarcas donde están estos negocios".

Granada cuenta, además, con una diversidad territorial especialmente favorable para este modelo turístico: capital monumental, Costa Tropical, Sierra Nevada, Alpujarra, Altiplano, Geoparque, Poniente, Vega y espacios naturales que ofrecen experiencias muy diferentes dentro de una misma provincia.

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada insiste en que uno de los principales valores del sector es su contribución a la desestacionalización. El hecho de que 24 de los 26 campings de la provincia estén abiertos todo el año demuestra que esta modalidad alojativa responde a una demanda estable, vinculada no solo al periodo estival, sino también a puentes, fines de semana, fiestas locales, eventos, turismo activo y escapadas de naturaleza.

La buena ocupación registrada en fechas señaladas como el pasado Corpus confirma, según la federación, que cada vez más visitantes buscan fórmulas alojativas diferentes, espacios abiertos, flexibilidad, movilidad y experiencias conectadas con el territorio.

"El camping encaja muy bien con el perfil del viajero actual: personas que buscan naturaleza, tranquilidad, experiencias familiares, movilidad y una forma más libre de disfrutar del destino. Granada tiene unas condiciones excepcionales para seguir creciendo en este segmento", señalan.

IMPACTO POSITIVO EN EL EMPLEO

El sector genera también un impacto laboral relevante. Con una media estimada de once empleados por establecimiento, los campings de la provincia de Granada sostienen cerca de 300 empleos directos, además de un importante volumen de empleo indirecto vinculado a proveedores, mantenimiento, limpieza, restauración, comercio, actividades turísticas y servicios locales.

La federación recuerda que los campings son empresas turísticas sometidas a inversión continua, mantenimiento de instalaciones, cumplimiento normativo, atención al cliente, gestión medioambiental, seguridad, calidad y adaptación a las nuevas exigencias del mercado.

Por ello, consideran necesario que las administraciones públicas tengan en cuenta a este sector en las estrategias de promoción turística, planificación territorial, digitalización, sostenibilidad, movilidad y mejora de infraestructuras.

CLARIDAD REGULATORIA ANTE EL CARAVANING

La federación valora el crecimiento del turismo en autocaravana, camper y caravana, al considerarlo una oportunidad para Granada. No obstante, defiende la necesidad de ordenar adecuadamente este fenómeno "para evitar confusión entre los usuarios y situaciones de competencia desigual".

En este sentido, considera importante diferenciar entre los campings, las áreas de pernocta debidamente habilitadas y otras zonas de estacionamiento o servicio para vehículos vivienda que están apareciendo en distintos puntos del territorio.

"El auge del caravaning es una oportunidad, pero requiere reglas claras. Una cosa es estacionar o disponer de un punto de agua y vaciado, y otra distinta es prestar alojamiento turístico o permitir una pernocta vacacional sin las garantías y requisitos correspondientes. Lo que pedimos es seguridad jurídica, información clara para el usuario y competencia leal para todos los operadores", exponen.

La federación subraya que el sector no cuestiona la existencia de espacios de apoyo a la movilidad de autocaravanas, pero considera necesario que cada modalidad esté correctamente definida, autorizada y controlada, especialmente cuando pueda confundirse con una actividad alojativa turística.

"PIEZA ESTRATÉGICA PARA EL TURISMO EN LA PROVINCIA"

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada también insiste en que los campings deben ocupar un lugar destacado en la estrategia turística de la provincia.

Apuntan que su capacidad alojativa, su contribución a la desestacionalización, su impacto en municipios de interior y costa, su conexión con la naturaleza y su complementariedad con otros modelos de alojamiento convierten al sector en una herramienta clave para reforzar la competitividad del destino Granada.

"Granada tiene una oferta turística extraordinariamente diversa. Los campings ayudan a mostrar esa diversidad, a llevar visitantes a todo el territorio y a responder a una demanda que busca experiencias distintas. Son parte esencial del presente y del futuro turístico de la provincia", concluyen.