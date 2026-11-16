El campo andaluz lamenta la "pérdida de peso" de los presupuestos 2027 de la Junta en Agricultura

El secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar. - UPA ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Andalucía y UPA Andalucía han analizado este lunes en el Parlamento andaluz el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027, destacando el "importante esfuerzo inversor" que contienen las cuentas autonómicas, pero alertando al mismo tiempo de la "pérdida de peso específico" que las políticas agrarias y medioambientales experimentan dentro del conjunto del presupuesto andaluz.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, el director general de Asaja-Andalucía, Félix García de Leyaristy, ha señalado que, mientras el presupuesto global de la Junta crece un 6%, las áreas de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, junto con la de Sostenibilidad y Medio Ambiente, registran una reducción conjunta cercana al 20%, pasando de 2.570 millones de euros en 2026 a 2.051 millones en 2027.

Desde la organización agraria se reconoce que buena parte de esta disminución responde al descenso de los fondos europeos Feader y está por tanto asociada al final del actual marco presupuestario comunitario y no a una reducción estructural de la aportación autonómica.

De hecho, Asaja-Andalucía destaca que los fondos propios de la Junta destinados a estas políticas aumentan respecto al ejercicio anterior. No obstante, la organización considera preocupante la reducción de programas directamente vinculados al apoyo de la actividad productiva, especialmente en producción agrícola y ganadera, desarrollo rural, apoyo al sector productor e incentivación agroindustrial.

Además, también ha valorado que el agua continúe siendo una prioridad presupuestaria. Así, las cuentas para 2027 contemplan un incremento de las inversiones hidráulicas, alcanzando los 756 millones de euros para actuaciones relacionadas con el agua, entre las que destacan las infraestructuras hidráulicas, la modernización de regadíos, las balsas de almacenamiento y la restauración y conservación de cauces.

Respecto al área de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Asaja-Andalucía también ha mostrado su inquietud por la reducción de las partidas ligadas a la gestión forestal, la biodiversidad, la conservación de espacios naturales y la prevención ambiental, precisamente en una comunidad autónoma especialmente vulnerable a los incendios forestales, la desertificación y los efectos del cambio climático.

Uno de los aspectos más valorados por la organización es la creación y ampliación del fondo de contingencia para el sector agrario, una medida que Asaja venía reclamando desde su comparecencia parlamentaria del pasado año. Este instrumento permitirá responder con mayor agilidad ante situaciones extraordinarias como fenómenos meteorológicos adversos, inundaciones, crisis derivadas de acuerdos comerciales o nuevas exigencias normativas que afecten a la rentabilidad de las explotaciones.

UPA SEÑALA LAS "CIFRAS RÉCORD" DE LAS CUENTAS DE LA JUNTA

Por su parte, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha alertado en el Parlamento que el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2027 reduce en 369 millones de euros la dotación de la Consejería de Agricultura, un 18,7% menos que en 2026, pese a que las cuentas generales crecen un 6% y alcanzan los 54.716,7 millones de euros. Para UPA Andalucía, esta reducción "evidencia la contradicción entre el discurso de apoyo al sector primario y las decisiones presupuestarias del Gobierno andaluz".

La Consejería pasa de disponer de 1.971 millones de euros a contar con 1.602 millones en 2027, una disminución que afecta a partidas fundamentales para la producción, la agroindustria y el desarrollo rural. "No se puede defender la agricultura y la ganadería andaluzas de palabra y, cuando llega el momento de poner recursos encima de la mesa, quitarle 369 millones de euros a la Consejería que tiene que garantizar nuestro futuro. La defensa del campo no se demuestra con declaraciones, sino con inversiones y ayudas suficientes", ha afirmado Jesús Cózar.

Entre los principales recortes destaca el programa de ordenación y mejora de la producción agrícola y ganadera, que pierde 201,7 millones de euros; el apoyo al sector productor, con 105,1 millones menos; y la incentivación agroindustrial, que disminuye en 42,8 millones. También cae un 39,4% la partida de desarrollo rural, que pasa de 80 a 48,5 millones de euros.

"Son partidas que tienen una incidencia directa en nuestras explotaciones. Se reduce el dinero para producir, modernizar la actividad agroindustrial y desarrollar nuestros pueblos. Es difícil hablar de relevo generacional y de futuro del campo cuando se recortan precisamente los instrumentos que deben hacerlo posible. No hay convocatoria de ayudas de incorporación de jóvenes al campo, ni para compra de maquinaria, desde el año 2024, ni tampoco se espera para 2027", ha lamentado Jesús Cózar Pérez, que también destaca lo poco significante que es la anunciada medida de reducción fiscal del 12,5% en el sector.

"En la tasa de expedición del carné de aplicador de fitosanitarios el ahorro es de 2,25 euro, o en la tasa de expedición de las guías de traslado ganadero el ahorro es de 0,60 euro, mientras que, por ejemplo, las licencias de caza se reducen un 30% o incluso el 100% para algunos cotos de caza".

Ante esta situación, UPA Andalucía reclama que la tramitación parlamentaria permita corregir las cuentas y priorizar las ayudas e inversiones destinadas a la agricultura y ganadería familiar. "Proponemos incorporar reservas presupuestarias que garanticen que, como mínimo, el 35% de los fondos de las convocatorias competitivas se destinen a explotaciones familiares, porcentaje que se elevaría al 40% en líneas como modernización de regadíos, ayudas agroambientales, bienestar animal y apoyo a jóvenes y mujeres agricultoras. También planteamos reservar al menos el 30% de las inversiones hídricas para actuaciones que beneficien directamente a pequeñas comunidades de regantes", ha explicado Jesús Cózar.

En esta línea, UPA Andalucía vuelve a reclamar la aprobación de una Ley de Agricultura y Ganadería Familiar que proteja este modelo productivo, favorezca la incorporación de jóvenes y mujeres y contribuya a corregir los desequilibrios de la cadena agroalimentaria. También es insuficiente que la partida para subvencionar los seguros agrarios permanezca congelada en 16,6 millones de euros, y proponemos elevarla hasta los 20 millones para responder al incremento de la siniestralidad, las primas y los riesgos meteorológicos que soportan agricultores y ganaderos.

En materia de agua, UPA Andalucía valora el aumento de determinadas inversiones hidráulicas, pero reclama que se traduzcan en mayor seguridad para las explotaciones, modernización de regadíos y reutilización, con criterios de reparto que beneficien a los pequeños y medianos agricultores. Asimismo, considera positivo el fondo de 15 millones de euros previsto para emergencias de sanidad animal y vegetal, aunque pedimos procedimientos ágiles y suficientes para que las ayudas lleguen a las explotaciones afectadas.

UPA Andalucía advierte que estos recortes llegan en un contexto de creciente riesgo de incendios forestales y fenómenos meteorológicos extremos, con consecuencias directas sobre explotaciones agrícolas y ganaderas, pastos, colmenares e infraestructuras rurales. Por ello, reclama reforzar la prevención, garantizar medios suficientes y contar con agricultores y ganaderos en la gestión activa del territorio.

"La prevención no puede quedar en segundo plano. Necesitamos recursos, personal y actuaciones todo el año, porque los incendios también destruyen actividad económica y comprometen el futuro de los pueblos", ha señalado.