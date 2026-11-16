El Programa 'Mentor10' llega al CEIP Maestro Apolinar de San Roque (Cádiz) de la mano del deportista Adrián Gavira

El deportista Adrián Gavira junto al subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN ROQUE (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Programa 'Mentor10', una iniciativa de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte que tiene como finalidad fomentar la práctica deportiva y promover valores como el esfuerzo, el respeto a la diversidad, el juego limpio o la consideración del adversario y del juez o árbitro, ha llegado al CEIP Maestro Apolinar de San Roque (Cádiz) de la mano del deportista de élite Adrián Gavira.

Según ha indicado la Junta en una nota, el subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en Cádiz, Millán Alegre, han acompañado a Gavira, jugador de vóley playa que cuenta con un importante medallero, en esta cita donde el deportista ha tenido la oportunidad de hablar a los alumnos participantes sobre todos los valores que fomenta el deporte y, además, ha respondido a cada una de sus preguntas.

Ros ha destacado la importancia que tiene el deporte para llevar una vida saludable al tiempo que ha hecho hincapié en cómo enseña a los alumnos la cultura del esfuerzo, el trabajar en equipo y sobreponerse a las dificultades. En este sentido, ha puesto en valor el trabajo de la Consejería para llevar a deportistas de élite a las aulas para que los alumnos tengan la oportunidad de conocer de primera mano cómo es la vida de un profesional del deporte y el esfuerzo diario que conlleva llegar a lo más alto.

Por su parte, Alegre ha hecho hincapié en cómo este programa de Mentor10 es una apuesta por la salud, la educación y los valores deportivos, contribuyendo, además, a la formación de talentos deportivos, que pueden encontrar en la figura del mentor un valor importante para dar un impulso a su carrera en este ámbito.

Adrián Gavira es un sanroqueño que ha destacado por su carrera en el vóley-playa, habiendo participado hasta en cuatro ocasiones en los Juegos Olímpicos (Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024). Ha sido campeón de Europa absoluto, campeón de España absoluto en diferentes ocasiones y cuenta en su haber con un amplio medallero en distintas competiciones.