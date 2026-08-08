El canal France 2 graba un reportaje en Guadix (Granada) para mostrar el valor de sus casas cueva

Archivo - La televisión pública francesa France 2 graba un reportaje en Guadix para mostrar al mundo el valor único de sus casas cueva - AYUNTAMIENTO DE GUADIX - Archivo

GUADIX (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

Un equipo del canal de la televisión pública nacional francesa, France 2, graba estos días un reportaje en la ciudad granadina de Guadix dedicado al patrimonio troglodita accitano y a su singular modelo de vida en las conocidas casas cueva del municpio.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado, en el que detalla que la Concejalía de Turismo, representada por Ana Martínez Romero, ha colaborado estrechamente con el equipo de producción para facilitar el desarrollo de las grabaciones, poniendo a su disposición asesoramiento, localizaciones, contactos y recursos que permitan mostrar la riqueza patrimonial, cultural y turística de la ciudad.

El reportaje va a tener como eje principal las casas cueva de Guadix, uno de los conjuntos de viviendas excavadas en la montaña más importantes de Europa, y un elemento diferenciador que convierte a la ciudad en un destino único.

Durante su estancia, el equipo de France 2 recoge diferentes aspectos que permitirán ofrecer una visión completa de este patrimonio vivo. Entre ellos destacan un recorrido guiado por el histórico barrio de las cuevas para conocer su origen, evolución y singularidad, o la visita a una vivienda cueva habitada, donde sus propietarios mostrarán cómo es el día a día en este tipo de hogares, sus ventajas y las particularidades de esta forma de habitar.

También prestan atención en este audiovisual a los proyectos de ampliación o construcción de nuevos alojamientos turísticos en cuevas, reflejando el crecimiento y la apuesta de Guadix por un modelo turístico sostenible basado en la puesta en valor de su identidad.

Desde el Ayuntamiento valoran que la emisión de este reportaje permitirá acercar Guadix a millones de espectadores franceses, "consolidando la proyección internacional del destino y reforzando el interés por un patrimonio que combina historia, tradición, arquitectura y calidad de vida".

La concejalía de Turismo ha agradecido la confianza depositada por el equipo de France 2 y reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones de promoción que contribuyan a posicionar Guadix como uno de los destinos patrimoniales y turísticos más singulares de Andalucía y de Europa.