Canal Sur alcanza un 9% de cuota de pantalla en noviembre, segundo mejor dato en este mes de los últimos 7 años

Archivo - Canal Sur TV cierra noviembre con un 9% de cuota de pantalla - ANDRES TORREADRADO/RTVA - Archivo

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión (CSTV) ha alcanzado en el mes de noviembre un 9% de cuota de pantalla, destacando esta última semana del mes con un registro semanal del 9,7% de share, "su mejor marca semanal de los últimos meses", y ha competido por el segundo puesto entre las cadenas que operan en Andalucía.

Según ha informado Canal Sur en una nota, "la televisión pública de Andalucía es la cadena de televisión que más crece en nuestra tierra y entre las televisiones públicas autonómicas en relación a la semana anterior".

En este sentido, el 9,04% de cuota de pantalla que ha logrado Canal Sur Televisión ha convertido a este mes de noviembre en el "segundo mejor noviembre de los últimos 7 años y mejora el dato del mismo mes del año pasado", marcando una "clara tendencia" a la alza en los meses de noviembre en los últimos años, según la entidad.

Por tanto, según ha explicado la nota, "Canal Sur Televisión ha ocupado el tercer lugar entre los canales autonómicos y ha reforzado este lugar de privilegio esta temporada". Estos datos ponen de relieve que el canal andaluz ha tenido el respaldo de los televidentes de Andalucía y se ha consolidado como el "principal referente televisivo en los acontecimientos de relevancia que suceden en nuestra tierra, con una programación de proximidad, fresca, transversal y de servicio público".

Además, en este mes de noviembre, CSTV ha obtenido "buenos registros en las principales franjas horarias del día, y ha sobresalido la franja de tarde --de 17:00h a 20:30h-- con un 11,7% de cuota, lo que le ha servido para liderar en esta franja en Andalucía y entre las televisiones autonómicas.

Igualmente ha destacado el 9,8% de share que ha conseguido en la franja de prime time --De 20:30h a 24:00h--, "la más competitiva del día, y ha crecido en seis décimas con respecto a noviembre de 2024".

Un total de 1.570.000 ciudadanos que residen en Andalucía han visitado "diariamente" este mes Canal Sur Televisión de promedio y "han consolidado en noviembre su papel como referente audiovisual andaluz y reforzado su compromiso con la información, la actualidad y el entretenimiento de calidad".

LO MÁS DESTACADO DE CANAL SUR TELEVISIÓN EN NOVIEMBRE

Los espacios informativos de Canal Sur han mantenido una "destacada posición" en sus franjas de emisión, con 'Noticias 1' y 'Noticias 2' situándose entre los programas "más seguidos del mes". En el primer caso, con una audiencia acumulada de promedio diario de 254.000 espectadores y el 9,2% de la cuota de mercado; el informativo de prime-time ha logrado una cuota del 11,7% y un crecimiento de 32.000 espectadores para conformar una audiencia media de 240.000.

Las ediciones provinciales también han reforzado su "fidelidad", con 'Noticias Provinciales 1' alcanzando los 177.000 de acumulada diaria y 'Noticias Provinciales 2' el 10,2% y 229.000 de media, con un 4% de crecimiento sobre octubre, consolidando la cercanía territorial de la cadena.

Por otro lado, los magacines diarios han experimentado "una evolución positiva" en sus datos de noviembre, 'Hoy en día con Toñi Moreno' con un 9,3% de cuota y 142.000 espectadores de acumulada mejora las mañanas de la cadena con un crecimiento de 2,1 puntos sobre el mes de octubre. 180.000 espectadores han visto en algún momento de su emisión a 'Más: mesa de análisis' y 396.000 a su edición de la noche.

En esta línea, han destacado los liderazgos de 'La tarde, aquí y ahora' y 'Andalucía Directo', que se han mantenido como "referentes de fidelidad" de la audiencia andaluza con el 12,6% y 14,3% de share, respectivamente. Y 'Cómetelo', que ha crecido en más de un punto de share para promediar en este mes un 12,6%.

No obstante, la franja de prime time ha reforzado su peso en la programación y ha destacado el liderazgo de 'El show de Bertín' los viernes con una cuota de pantalla del 12,7%; y el crecimiento de un punto de share de 'No dejes de soñar' con 513.000 personas de promedio que se han acercado a verlo para aglutinar el 8,3% del mercado.

Igualmente, ha destacado el concurso 'Atrápame si puedes', que ha hecho frente a la "competencia más dura del día", con una cuota del 11,0%; y el liderazgo del 11,2% que ha conseguido la primera emisión en el prime time de los domingos de 'Andalucía por el mundo'.

El cine de prime-time, así como 'Gente maravillosa' y 'En guardia 24/7' han merecido también su mención en este apartado con sus 400.000 personas de audiencia acumulada de promedio diario.

Por último, en el fin de semana han destacado, especialmente, 'Toros para todos' con el 12,4% y las retransmisiones de las novilladas con el 12,1%, que han lideradp su franja de emisión; la retransmisión de la Santa Misa, con el 11,3%; el 11,1% de cuota de 'Tierra y mar'; y el 8,8% de 'Los Reporteros'.