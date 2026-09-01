Canal Sur cierra agosto con un 10,3% de cuota, su mejor dato en este mes desde 2010

Centro de Producción de Canal Sur en San Juan de Aznalfarache (Sevilla). - COMUNICACIÓN RTVA

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión ha cerrado el mes de agosto con una cuota de pantalla del 10,3%, su mejor resultado en este mes de los últimos 16 años. La cadena ha experimentado un crecimiento de 1,3 puntos respecto a julio, situándose como la televisión que más crece tanto en Andalucía como dentro del conjunto de cadenas autonómicas.

Este avance permite a Canal Sur Televisión escalar hasta la segunda posición del ranking de audiencias en Andalucía, según ha informado la corporación. El resultado cobra especial relevancia tras la finalización del Mundial de Fútbol, cuya emisión condicionó el comportamiento de las audiencias televisivas durante el mes anterior.

Una vez concluida la competición, Canal Sur ha recuperado su posición como cadena pública de referencia para los andaluces y se sitúa por delante de La 1 de TVE, con una ventaja de 1,3 puntos de cuota de pantalla.

El crecimiento de Canal Sur Televisión también se ha reflejado en el prime time, donde la cadena ha alcanzado un 12,0% de cuota de pantalla, su mejor dato en esta franja desde abril de 2012. Este resultado muestra que el incremento de audiencia registrado durante agosto se ha extendido también a la franja de mayor consumo televisivo y competencia, y no se ha limitado a periodos concretos de la programación.

En el conjunto de las cadenas autonómicas, Canal Sur Televisión ocupa la tercera posición del ranking, al tiempo que amplía su distancia respecto a la cuarta clasificada.

Estos resultados también se reflejan en la evolución de los principales programas y espacios de Canal Sur Televisión, que han contribuido al crecimiento de la cadena durante el mes de agosto y a su segunda posición en el ranking de audiencias en Andalucía.

Los servicios informativos de Canal Sur han registrado igualmente una evolución positiva. 'Noticias 1', con un 9,5% de cuota de pantalla, alcanza su mejor resultado mensual de los últimos seis meses, con una audiencia media superior a 148.000 espectadores y una audiencia acumulada diaria de 249.000 personas.

Por su parte, 'Noticias 2' logra también su mejor dato de los últimos seis meses, con un incremento de 2,2 puntos de cuota respecto al mes anterior, hasta alcanzar un 12,1% de cuota de pantalla y una audiencia media de 300.000 espectadores.

COBERTURA DEL INCENDIO DE NIEBLA Y TERREMOTOS EN GRANADA

En el ámbito informativo, Canal Sur ha reforzado durante agosto la cobertura de la actualidad andaluza con la emisión de espacios especiales y avances informativos con motivo del incendio de Niebla, los terremotos registrados en Granada y el tiroteo de Isla Cristina, así como con las comparecencias del presidente de la Junta de Andalucía.

En total, se han emitido siete espacios especiales que han sumado más de dos horas de información, además de los espacios habituales de información general diaria. El conjunto de estas emisiones ha registrado una cuota media del 9,6% y una audiencia acumulada diaria de 126.000 espectadores.

La franja de tarde se mantiene como uno de los principales soportes de audiencia de Canal Sur Televisión. 'La Tarde, aquí y ahora' mantiene sus buenos registros, con un 12,8% de cuota de pantalla y una audiencia media de 225.000 espectadores.

Por su parte, 'Andalucía Directo' lidera su franja de emisión con un 16,4% de cuota de pantalla, tras crecer 1,2 puntos respecto a julio. El programa alcanza además una audiencia acumulada diaria de 548.000 espectadores.

También 'Cómetelo', en su emisión de tarde, lidera su franja y alcanza en agosto un 13,2% de cuota de pantalla, lo que supone una mejora de 2,1 puntos respecto al mes anterior, con una audiencia media de 180.000 espectadores.

LA PROGRAMACIÓN NOCTURNA EN AGOSTO

La programación nocturna de Canal Sur Televisión también ha registrado buenos resultados durante el mes de agosto. 'Atrápame si puedes', el concurso que precede al prime time, ha incrementado su cuota de pantalla en 4,2 puntos respecto a julio y lidera esta franja con un 13,5% de cuota de pantalla.

El estreno de temporada de 'Andalucía a dedo' también se ha situado como líder de audiencia en su franja, con un 11,4% de cuota de pantalla y una audiencia media de 180.000 espectadores.

En el prime time del domingo, 'Andalucía por el mundo' ha alcanzado un 9,1% de cuota de pantalla y una audiencia media de 159.000 espectadores. Por su parte, las emisiones de cine en prime time y 'A toda costa' han registrado una audiencia acumulada diaria de 452.000 y 398.000 espectadores, respectivamente.

La oferta nocturna de Canal Sur se completa con 'La terraza del verano', que ha acumulado una audiencia acumulada diaria de 408.000 espectadores, y 'El show de Bertín verano', que ha obtenido un 9,0% de cuota de pantalla en las noches de los viernes.

Los fines de semana, la programación de Canal Sur Televisión también ha registrado resultados destacados, con un 10,6% de cuota de pantalla para 'Tierra y mar', un 8,9% para el cine de sobremesa y tarde y un 9,4% para las retransmisiones de la Santa Misa.

La programación taurina ha mantenido igualmente una posición destacada, con las retransmisiones de corridas de toros, que han alcanzado un 17,4% de cuota de pantalla, y de novilladas, con un 16,0%. A estos resultados se suma 'Toros para todos', que ha registrado en agosto un 12,2% de cuota de pantalla.

También han destacado durante el mes la retransmisión del Rocío Chico 2026 y los resúmenes de las carreras de caballos celebradas en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que han alcanzado una audiencia de 263.000 y 117.000 espectadores, respectivamente.