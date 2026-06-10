Canal Sur emitirá este jueves un programa especial con motivo de la constitución del Parlamento de Andalucía

Archivo - La bandera ondea en la fachada principal del Parlamento durante el izado de la bandera gitana en el Parlamento andaluz, a 22 de noviembre de 2021 en Parlamento de Andalucía en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ha anunciado este miércoles que emitirá un programa especial dedicado a la sesión constitutiva de la XIII legislatura del Parlamento de Andalucía, que se celebrará este jueves, 11 de junio. Este programa estará presentado por Blanca Rodríguez para acercar a los telespectadores este momento histórico.

Según ha detallado la cadena en un comunicado, el programa comenzará a las 11,30 horas y contará con conexiones en directo con la cámara andaluza y con una mesa de comentaristas formada por los periodistas Ignacio Camacho, Inmaculada León, Juan Carlos Blanco y Silvia Moreno.

La sesión se llevará a cabo de forma extraordinaria en la sala Alberto Jiménez Becerril debido a las obras de restauración que se están llevando a cabo en el habitual salón de plenos del parlamento. En esta sesión se elegirán por votación a los miembros de la mesa de la cámara: la presidencia, tres vicepresidencias y tres secretarías.