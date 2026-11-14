Canal Sur entrevistará este domingo a Irene Montero en el marco de su plan de cobertura del 29N

La candidata de Podemos, Irene Montero, durante un acto de campaña, a 13 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión ha anunciado que emitirá este domingo, 15 de noviembre, a las 21,30 horas, una entrevista a la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, con motivo del inicio de campaña de cara a las próximas Elecciones Generales del 29N.

Según ha informado la cadena en un comunicado, la periodista Carmen Millán será la encargada de conducir este espacio que se incluye dentro del Plan de Cobertura Electoral de Canal Sur Radio y Televisión para las próximas elecciones.

La entrevista a Irene Montero se emitirá en simultáneo por Canal Sur Radio y se podrá reemitir en horario distinto a su primera emisión, el mismo día, en Andalucía Televisión (ATV) y Radio Andalucía Información (RAI).

Asimismo, Canal Sur Radio y Televisión ha invitado también a estas entrevistas de 25 minutos en 'prime time' durante la Campaña a Alberto Núñez Feijóo (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente amplio) y su emisión se realizará en orden de menor a mayor representatividad. La de este domingo 15 es la primera que emitirá la cadena pública autonómica.