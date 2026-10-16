Canal Sur estrena 'La Gran Audición', el primer 'talent show' de musicales de la televisión

Imagen de archivo de los presentadores María Casado y Pablo Puyol. - CANAL SUR

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur TV estrena este sábado 17 de octubre el programa 'La Gran Audición', un 'talent show' que "pretende encontrar al artista total, el que mejor se desenvuelva en las tres disciplinas básicas del teatro musical: el canto, el baile y la interpretación". Producido por Beon. Entertainment, el programa estará conducido por la periodista María Casado y el actor malagueño Pablo Puyol, que mostrarán cada semana el trabajo de los candidatos. Además, se dará a conocer al jurado y visitarán La Factoría, el espacio de ensayo y formación en el que se prepararán los candidatos cada semana.

Un total de 24 concursantes, seleccionados entre las más de 1.000 personas que se presentaron a los castings se darán a concoer en esta primera entrega. A través de unos vídeos se presentarán los perfiles de los 24 finalistas, sus vidas y cómo ha sido su proceso de selección final, además de mostrar a algunos de los que se quedaron a las puertas de la prueba final, tal y como ha subrayado la cadena en un comunicado.

De esta manera, cada semana los candidatos tendrán que mostrar su talento en distintas actuaciones en las que representarán números de conocidos espectáculos de teatro musical. El objetivo de todos los candidatos es superar la valoración del jurado y ser convocados para la semana siguiente.

Este sábado, 'La Gran Audición' arrancará con un número en el que Pablo Puyol interpretará el tema principal del musical 'The greatest showman'. Entre los números reservados a los concursantes, habrá temas de los musicales 'Grease', 'West Side Story', 'Chicago', 'Hairspray' y 'La bella y la bestia'.

Además, el programa contará con una actuación especial: el elenco del musical 'La historia interminable', compuesto en su mayoría por artistas andaluces, visitará el plató e interpretará su obertura. Al final de la gala se desvelará el nombre de los primeros concursantes que no serán convocados por el jurado y que abandonarán el programa.