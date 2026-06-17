Canal Sur estrena este jueves 'Dos y Medio', el nuevo programa de entrevistas que conduce Juan y Medio. - CANAL SUR

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión va a estrenar este jueves 18 de junio a las 22,45 horas 'Dos y Medio', un nuevo programa de entrevistas conducido por Juan y Medio. Se trata de un formato que combina entrevistas a famosos y "de gran prestigio profesional" con una tertulia "muy especial" protagonizada por personas mayores. La primera invitada de este nuevo espacio es Ana Rosa Quintana.

Según ha informado Canal Sur en una nota, en 'Dos y Medio' la entrevista es el formato "estrella", en un tono "conversacional, ameno y muy humano", propio del presentador, Juan y Medio. Así, este jueves "charlaremos con Ana Rosa Quintana, una de las mejores comunicadoras de televisión de España que, muy raramente, concede entrevista, para hablar con mucha emoción de su familia, del amor, de sus inicios en el mundo del periodismo, de la grave enfermedad que la apartó de las pantallas en 2021 o del valor de la amistad".

Más allá de estas charlas, 'Dos y Medio' va a contar con una "pequeña" tertulia en la que participarán tres personas mayores, también moderada por Juan y Medio. Esta tertulia irá apareciendo y desapareciendo a lo largo de la entrevista en forma de "píldoras breves". En concreto, esta semana formarán parte de esta tertulia Aurelia, Rosario y Paco.

Así, Juan y Medio, con un tono "desenfadado, con chispa", propiciará que los contertulios hablen de lo escuchado en la entrevista y lo relacionen con la vida, con sus recuerdos y sus experiencias.