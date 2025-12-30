Canal Sur ofrecerá el 31 de diciembre una "gran fiesta musical" de más de cuatro horas dividida en dos partes

Pastora Soler será una de las artistas que participe en la gran fiesta musical que ofrecerá Canal Sur el 31 de diciembre. - CANAL SUR

El plató de 'Somos Música' de Canal Sur se viste de gala el 31 de diciembre para celebrar "una gran fiesta musical" de más de cuatro horas de duración que estará divida en dos partes --una antes de las Uvas y otra tras las Campanadas-- que este año serán desde el enclave granadino de Sierra Nevada.

Según ha detallado Canal Sur en una nota, ofrecerán más de cuatro horas de música y diversión para estrenar el año "de la mejor manera, con los nuestros y en la nuestra".

Así, Manu Sánchez, Pastora Soler y Teresa Martín serán los encargados de presentar este espacio. Los propósitos de año nuevo, el balance del año que dejamos atrás, la unión entre artistas de la tierra y el repaso a momentos felices de 2025 completarán la receta de "una noche mágica entre amigos".

La noche comenzará con la actuación de India Martínez y, a continuación, Andy, --uno de los protagonistas de este tramo final del año por la ruptura profesional con su compañero Lucas-- regalará su primer single en solitario. Marta Santos --que estas navidades ha protagonizado el mítico Villancico de Canal Sur-- también actuará antes de las Uvas, al igual que El Arrebato, Antoñito Molina, Chambao y Raule, Carlos Baute, Pitingo y Antonio José.

El humor llegará de la mano del comandante Luis Lara, que regalará los mejores chistes de su repertorio para "rematar el año a carcajadas". Y, antes de las uvas también los espectadores podrán disfrutar de la banda Viva Suecia, que visita por primera vez la Nochevieja de Canal Sur.

La última actuación de 2025 será la de Pastora Soler, que ha vivido un año "intenso, repleto de reconocimientos y de cariño" al haber celebrado sus 30 años sobre los escenarios.

Tras este momento, los encargados de dar las campanadas desde Sierra Nevada, serán Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa. Posteriormente, pocos minutos después de las doce, tras las Uvas, continuará la fiesta en el plató.

Además de contar con nuevas actuaciones de algunos de los artistas que han actuado antes de las uvas, también se podrá disfrutar de otros grandes como son: No me pises que llevo chanclas; David DeMaría; Rodes; JKabello y Nia; Lérica y Sarayma; Cantores de Híspalis; Los Caños; Sylvia Pantoja; Antílopez; Huecco y Conchita; Nolasco; Maui de Utrera; Gonzalo Hermida; Depol y La Llave; entre otros, que "irán tomándose el relevo para bailar y disfrutar en una velada que hará muy felices a los andaluces hasta bien entrada la madrugada".

Esta cita está programada a partir de las 21,25 horas (1ª Parte); y desde las 00,10 horas (2ª Parte).