Canal Sur participará en el Festival de San Sebastián con cinco largometrajes andaluces

Archivo - Sede de Canal Sur Televisión en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) en imagen de archivo. - RTVA - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio y Televisión participará de forma activa en la presente edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, una cita que convierte la ciudad donostiarra en la capital del séptimo arte del 18 al 26 de septiembre.

Así, Canal Sur como protagonista destacado en la producción y difusión del tejido audiovisual andaluz tendrá presencia en algunos de los actos que se celebran en el marco de la muestra, a los que asistirán director general de RTVA, Juande Mellado; la directora adjunta de CSRTV, Isa Cabrera y el director de Innovación, Negocio y de Comunicación de RTVA, Juan Vargas, tal y como ha destacado la cadena en una nota de prensa.

En el apartado de proyección de largometrajes, cinco son las cintas participadas por Canal Sur que han sido seleccionadas por el certamen: 'Iván & Hadoum'; 'El abrazo de los peces', 'Caja de resistencia', 'La voz quebrada' y '200 vidas, Paco Rabal'.

En cuanto a la cinta 'Iván & Hadoum', se encuentra en la sección 'Made in Spain'. Esta producción dirigida por Ian de la Rosa, narra la historia de un joven, Iván, que se enamora de Hadoum, una nueva compañera, en el invernadero de Almería donde ambos trabajan. Sin embargo, su anhelado ascenso laboral interferirá en su relación, forzándole a decidir qué tipo de persona quiere ser.

Por otro lado, 'El abrazo de los peces', también sección 'Made in Spain', se trata de un documental que pretende responder a diversas preguntas como si puede un pez aprender a dar abrazos o Por qué las personas sordociegas son felices bajo el agua. "Un viaje sensorial a las profundidades de la sordoceguera". El Centro Santa Ángela de la Cruz es el único centro residencial para personas sordociegas que existe en España y uno de los pocos en el mundo. Allí, en ese planeta burbuja, viven Juande, Victoria, Cristian, Clara y José Luis, entre otros, "cuya singularidad es que son personas sordociegas".

Además, Vanesa Benítez dirige '200 vidas, Paco Rabal'. A través de su voz grabada en casetes y las películas super8 de sus viajes, rodajes y festivales a los que ya acudía pese a su compromiso político como galán del cine franquista, Paco Rabal --Premio a mejor actor en el primer Festival de San Sebastián en 1953 y Premio Donostia en 2001-- repasa su vida, anhelos y contradicciones. "Una filmografía impresionante que recuerda el momento de morir en Burdeos, como Goya, al que varias veces interpretó. En San Sebastián, triunfó de la mano de Rafael Gil, Lucas Demare, León Klimovsky, Pedro Olea y Jaime de Armiñán".

En la sección 'Jóvenes, cine, memoria y democracia se encuentra 'Caja de resistencia'. En ella, los directores Alejandro Alvarado y Concha Barquero, fallecida este año, rinden homenaje al cineasta Fernando Ruiz Vergara que, tras su muerte, dejó decenas de bocetos de películas que nunca pudo realizar. El creador andaluz solo había dirigido un documental, 'Rocío', "desgarrador y fascinante, maldito tras su censura judicial en los primeros años de la democracia en España. Desde entonces, sus proyectos permanecieron latentes en la imaginación y en el deseo. Una fábula sobre los proyectos soñados y cómo llevarlos al cine desde el presente en un ejercicio de resistencia".

Finalmente, 'La voz quebrada', perteneciente a la sección 'RTVE Galas', narra las claves del asesinato de Federico García Lorca. La voz del actor Álvaro Morte conduce por este trabajo audiovisual sobre el asesinato del poeta en 1936. Durante 90 años, se han mantenido ocultos un nombre, una relación prohibida y un plan de huida a México. "Esta película es la tragedia de un último amor truncado por el fascismo, entre Lorca y un joven llamado Juan Ramírez de Lucas. Construida con documentos inéditos: cartas, poemas y recuerdos. Juan dejó escrito que, tras su muerte, todo debía saberse. Dirigido por Manuel Menchón y con la participación de Franceso Carril, Alberto San Juan, Veronica Sánchez y Pedro Casablanc".

Con esta participación en el Festival Internacional de San Sebastián, RTVA "refuerza una vez más su presencia en los grandes festivales y corrobora su apoyo al cine andaluz".