SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión (CSTV) ha suspendido temporalmente a Manolo Sarria, presentador del concurso 'Atrápame si puedes,' tras una denuncia por supuesto acoso sexual, interpuesta por una trabajadora del citado programa.

Según se recoge en un comunicado, la RTVA recibió una comunicación formal de la empresa productora y "de inmediato activó su protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual". La emisión del programa, suspendida el jueves y viernes pasados, se retoma esta semana con el actor Antonio Garrido como presentador.

Canal Sur recibió una comunicación formal de la empresa productora del programa 'Atrápame si puedes', informándole de la activación de su protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, tras la denuncia presentada por una profesional de una empresa subcontratada contra el presentador del espacio.

RTVA ha puesto en marcha de "manera inmediata sus mecanismos internos de prevención y seguimiento", y ha manifestado a la productora su "plena disposición a colaborar en cuantas actuaciones resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos", según la nota.

RTVA y Canal Sur Radio y Televisión han expresado su "máxima preocupación ante esta situación" y han reiterado el "compromiso firme e inequívoco con la prevención y erradicación de cualquier forma de acoso sexual, así como con la protección de la dignidad, la integridad y los derechos fundamentales de todas las personas que intervienen en nuestras producciones".

Como medida de máxima prudencia y responsabilidad corporativa, RTVA ha decidido suspender temporalmente la emisión de las entregas de 'Atrápame si puedes' presentadas por el profesional denunciado, mientras se desarrolla el procedimiento instructor iniciado por la productora.

Asimismo, se ha informado a la Comisión de Igualdad de RTVA de la situación y de las actuaciones adoptadas.

Esta decisión tiene carácter "estrictamente cautelar y preventivo y, en ningún caso, supone prejuzgar los hechos denunciados ni el resultado de la investigación, respetando plenamente la presunción de inocencia y las garantías de todas las personas implicadas", según el ente público.

Una vez que concluya el procedimiento instructor y se disponga de sus conclusiones, RTVA valorará las actuaciones que, en su caso, pudieran "resultar procedentes, dentro del ámbito de sus competencias".

La cadena autonómica ha reiterado su "compromiso de tolerancia cero frente al acoso sexual" y solicita "el máximo respeto a la confidencialidad de la investigación y a los derechos de todas las personas afectadas".