Canal Sur RTVA abre una segunda convocatoria pública de apoyo al cine este 2025 dotada con casi tres millones de euros

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha reforzado su apoyo directo al cine y a la industria audiovisual con la apertura de una nueva convocatoria pública para la participación en la producción de obra europea con casi tres millones de euros.

Según ha informado Canal Sur en una nota, esta segunda convocatoria del año 2025 está dotada con 2.800.000 euros para proyectos presentados en las categorías de largometrajes cinematográficos --se incluyen ficción, documental y animación--, documentales para televisión y series documentales.

Asimismo, ha señalado que la convocatoria estará abierta desde el 30 de octubre de 2025 (9,00 horas) al 13 de noviembre de 2025 (14,00 horas). Durante este período --quince días naturales-- se inscribirán, a través de la página de cine de Canal Sur, los proyectos que se ajusten a las condiciones y documentos exigidos en dicha convocatoria.