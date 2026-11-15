Canal Sur y Unicef dedican espacios informativos y programas especiales para visibilizar los derechos de la infancia

Archivo - Sede de Canal Sur Radio, en una foto de archivo. - RTVA - Archivo

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur y Unicef España colaboran con motivo del Día Mundial de la Infancia para situar a los niños y adolescentes "en el centro de la actualidad y visibilizar los principales desafíos que afectan a sus derechos y a su vida en Andalucía y en el mundo". Entre el 16 y el 22 de noviembre, la radio y la televisión pública andaluza dedicarán espacios informativos y programas especiales a la infancia, "contribuyendo a amplificar sus voces y a sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de actuar ahora".

Este año, la Semana de la Infancia se celebra bajo el lema 'La infancia no puede esperar', un llamamiento a la acción ante un contexto global "complejo y muy difícil" para millones de niños en todo el mundo que "pone en riesgo los progresos logrados durante décadas para la infancia", según ha concretado Canal Sur en una nota.

Conflictos prolongados, desplazamientos forzosos, inseguridad alimentaria, fenómenos climáticos extremos y recortes en la financiación de la cooperación internacional están teniendo "consecuencias devastadoras para millones de niños". Además, la infancia se enfrenta a nuevos retos surgidos en los últimos años, como su seguridad en el entorno digital o el empeoramiento de su salud mental.

En este contexto, Unicef ha concretado que los derechos de la infancia "no pueden aplazarse". La colaboración entre Canal Sur y Unicef España "permitirá acercar durante toda la semana historias, testimonios y datos sobre los desafíos que afrontan niños y adolescentes en Andalucía y en todo el mundo y las posibles soluciones para ofrecerles un futuro mejor".

La semana arrancará con la participación del director ejecutivo de Unicef España, Jose María Vera, en Despierta Andalucía, quien presentará la iniciativa conjunta entre Unicef y Canal Sur. Por su parte, la coordinadora de Unicef Andalucía, Jose María Vera, lo hará en La Mañana de Andalucía.

La radiotelevisión pública andaluza contará con entrevistas y reportajes en distintos espacios de radio y televisión, para abordarla actualidad y los retos que enfrenta la infancia. Entre ellos, "el impacto de las tecnologías digitales en niños y adolescentes, la salud mental y la necesidad de incorporar un enfoque de derechos de infancia en la gestión de emergencias".

Por su parte, La Tarde con Javier Benítez pondrá el miércoles 18 el foco en el empeoramiento del bienestar emocional y la salud mental en la infancia y la adolescencia con la responsable del área de Salud Mental de Unicef, Sandra Astete, así como la gestión de emergencias y su impacto en la infancia, fenómenos "cada vez más frecuentes también en nuestra tierra".

Natalia Barnés, en el Mirador de Andalucía, analiza el jueves 19 el impacto de las redes sociales en la infancia y la adolescencia andaluzas a partir de los datos del 'Informe Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital' en el que han participado más de 5.000 alumnos de la comunidad. Lo hará con la responsable de Políticas de Infancia de Unicef Andalucía, Salud Mármol.

El Día Mundial de la Infancia, el 20 de noviembre, tendrá como acto central el XVIII Parlamento Infantil de Andalucía, que reunirá a más de un centenar de niños y adolescentes de toda la comunidad autónoma para "trasladar sus propuestas y demandas a los responsables políticos andaluces. Estos actos contarán con la presencia de Canal Sur Radio y Televisión, que difundirá el acto".

Algunos de los rostros de la cadena como Enrique Sánchez, Juan Carlos Roldán, Blanca Rodríguez, Fernando García Mena y Mariló Maldonado protagonizan las promosde Canal Sur Radio y Televisión "para recordarnos la importancia de que todos los niños y niñas del mundo tengan acceso a educación, vacunas o protección".

En suma, a través de esta colaboración, Canal Sur y Unicef Andalucía "reafirman su compromiso con la promoción y defensa de los derechos de la infancia y hacen un llamamiento a toda la sociedad para actuar ante los desafíos que afectan a niños y niñas, porque sus derechos no pueden esperar".