Cañavate afea el "ataque continuo" del PP en Armilla (Granada) y le advierte: "No nos vamos a rendir"

ARMILLA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa socialista de Armilla (Granada), Loli Cañavate, ha censurado este sábado el "ataque político continuo" a este municipio por parte de los gobiernos del PP en la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía para "invisibilizar la buena gestión socialista" y "conseguir por otros medios" lo que no obtuvieron en las urnas, ha sostenido.

"Pero tenga malas noticias para el Partido Socialista, no lo van a conseguir" porque "no nos vamos a rendir", ha clamado la regidora de Armilla durante su intervención en el acto inaugural del 15 Congreso Regional del PSOE-A que se celebra este sábado y domingo en esta localidad granadina para ratificar el liderazgo de María Jesús Montero como nueva secretaria general de los socialistas andaluces.

Cañavate ha situado a Armilla como una ciudad a la que el PP "pretende doblegar, que se enfrenta todos los días a los ataques del Gobierno de la Junta y la Diputación porque --según ha incidido-- quieren arrebatárnosla, cueste lo que cueste".

"Han paralizado nuestro Plan General, nos niegan un nuevo centro de salud y ahora se han inventado una excusa para no terminar los 150 metros que faltan para conectar peatonalmente Armilla con Granada", ha censurado, lo cual ha enmarcado, no tanto con la "dejadez" e "incompetencia" que "también", sino con un "ataque político en toda regla, porque lo que no han conseguido en las urnas lo quieren conseguir por otros medios".

Ha advertido al PP, no obstante, de que "no lo van a conseguir" porque "Armilla no se rinde", una ciudad que está a las puertas, ha dicho, de celebrar el II Congreso Internacional Feminista de la Ciudad de Armilla, donde se prevé contar con la presencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, presente también este sábado en el congreso del PSOE andaluz.

"Aquí, desde hoy, escribimos nuestro futuro sin perder nunca de vista nuestro pasado" y "nos toca volver a levantar Andalucía, devolverle la ilusión y la esperanza", ha agregado Cañavate llamando a la "unidad" del partido porque de ese modo, ha destacado, "los socialistas somos imparables".