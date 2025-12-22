Cazadores piden a Agricultura una transición "justa" para la munición de plomo y normas "singulares" para sus perros

Archivo - Batida de un jabalí durante la emergencia cinegética, a 29 de septiembre de 2023, en el Concello de Portomarin, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Josep Escandell, ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que defienda en la Unión Europea (UE) sus intereses frente a la propuesta de restricción del uso de munición de plomo y reclame "alternativas viables y periodos transitorios justos". Asimismo, ha reivindicado un marco normativo para los perros de caza que "considere todas sus singularidades, en materias clave como la tenencia y la cría y en casos tan específicos como el de las rehalas".

A su juicio, los cazadores requieren de todas las herramientas disponibles para ser "eficaces" en el control del jabalí, dos de las cuales cree comprometidas por normativa nacional y europea: el plomo y los perros de caza. Así se ha expresado en una reunión técnica de trabajo que ha mantenido junto a representantes del Ministerio y de la interprofesional de la carne de caza, ASICCAZA, para analizar la situación actual de la Peste Porcina Africana (PPA) y coordinar actuaciones conjuntas.

En ella, las dos organizaciones se han comprometido a elevar una batería de medidas concretas que permitan definir una estrategia clara para abordar los distintos escenarios de evolución de la PPA. Al margen de ello, también han incidido en la necesidad de facilitar una gestión adecuada del excedente de jabalíes abatidos para evitar que ninguna canal o subproducto queden en el campo, así como de articular medidas de apoyo al sector de la carne de caza, "afectado por la caída de precios y las restricciones derivadas del contexto sanitario".

Por su parte, Escandell ha recalcado la conveniencia de definir unas densidades "aceptables" de la especie que permitan gestionar las poblaciones "en observancia de criterios ambientales, cinegéticos y sanitarios". Además, ha subrayado el papel que ya desarrollan los cazadores en la monitorización de las poblaciones de jabalí ya que aportan información demográfica a través de las bolsas de caza y de diversos proyectos de investigación.

En este sentido, ha echo hincapié en la necesidad de que las administraciones reconozcan y trasladen a la sociedad el papel fundamental que desempeñan los cazadores como herramienta de vigilancia, control poblacional y prevención sanitaria en el medio natural. Por parte de la interprofesional han asistido a la reunión su gerente, Jaime Hurtado; su asesor veterinario, Nicolás Urbani, y Cecilio Folgado, representante de la industria cárnica.

Además, por parte de MAPA han acudido la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez; la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Elena Busutil; y el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro.