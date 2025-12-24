Comuns denuncia a Albiol ante la Fiscalía tras el desalojo del B9 de Badalona (Barcelona)

Archivo - Jaume Asens - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Comuns ha denunciado penalmente este miércoles ante la Fiscalía al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, por el desalojo "sin alternativa habitacional" del Institut B9, y también por sus actuaciones y declaraciones posteriores.

El partido alega que el juez le obligaba a ofrecer una alternativa habitacional pero no lo ha hecho de forma reiterada, y que además "ha tolerado y amparado declaraciones que pueden ser constitutivas de un delito de odio", informa en un mensaje de X recogido por Europa Perss.

"Se ha acabado tolerar la criminalización, el racismo y la deshumanización de Albiol contra personas vulnerables", ha añadido.

JAUME ASENS

También lo han explicado este miércoles el eurodiputado de los Comuns Jaume Asens y la diputada de los Comuns en el Congreso Viviane Ogou, en declaraciones ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat).

Asens ha dicho que Albiol ha convocado reuniones públicas con los vecinos y que este martes convocó otra, "donde un grupo de vecinos exaltados, algunos encapuchados, manifestaron su voluntad de saltar y quemar un albergue".

El eurodiputado ha afirmado que estas palabras reflejaban la voluntad de cometer un delito pero que Albiol "no emitió ninguna desautorización y se limitó a decir que le dejaran un margen y que después hicieran lo que creyeran conveniente".