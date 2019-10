Candel defiende que él no subió a redes sociales el vídeo contra el fiscal jefe de Granada

Actualizado 22/10/2019 12:59:39 CET

El doctor Jesús Candel, conocido como 'Spiriman' en redes sociales, ha negado este martes en el Juzgado de lo Penal 6 de Granada que subiera a internet el vídeo en el que supuestamente calumnia e injuria al fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente, unos hechos por los que la Fiscalía le pide una pena de un año de prisión y de 9.000 euros de multa.

"Me quieren a mí condenar por un delito penal por algo que yo no subí a las redes sociales", ha mantenido Jesús Candel, principal líder de las movilizaciones contra la fusión hospitalaria en Granada, posteriormente derogada, quien, en los juzgados de Caleta, donde el caso ha quedado visto para sentencia, se ha reconocido en un vídeo de unos dos minutos donde espeta al fiscal provincial insultos como "hijo de puta", pero ha indicado que él no lo subió a las redes sociales.

Asimismo, ha indicado que es un "montaje" con base en otro vídeo de unos 12 minutos y que, conforme a un informe policial, tiene la "sospecha" de que ha existido una "IP volante con acceso a su móvil" y a "vídeos muy fuertes" que él no ha subido a la web.

Ha señalado que él no grabó ni difundió el vídeo, y ha explicado que dijo "hijo de puta" como sinónimo de "impresentable", y, a preguntas de la defensa, que pide la libre absolución, ha agregado que la voz y la palabra parecían "distorsionadas".

En el juicio, en el que la fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones, ratificándose en su petición de un año de cárcel por supuestas calumnias y de multa de 9.000 euros por la presunta comisión de un delito de injurias con publicidad, ha declarado como testigo Jiménez Lafuente, que no está personado en la causa.

Ha explicado que, al ver el vídeo, que recibió a través de la aplicación de mensajería Whatsapp, se sintió "bastante mal" pues lo ofendía "como persona" y como representante de la Fiscalía, y que no lo enseñó a sus familiares pues les iba a "sentar mal".

El juez ha desestimado las peticiones por vulneración de la tutela judicial efectiva que ha realizado la defensa de 'Spiriman', que ha considerado que la Fiscalía de Granada habría sido la competente para ver el caso, si bien fue la Superior de Andalucía la que incoó las diligencias.

La Fiscalía interpuso una denuncia contra Candel después de que el 1 de agosto de 2018 fuera publicado un vídeo en Youtube y Facebook en el que arremetía contra el fiscal jefe y que, a finales de ese mes, ya había alcanzado las 99.000 reproducciones en esta última red social.

El Ministerio Público ha solicitado que, en caso de que Candel sea condenado, dé publicidad o difusión a la condena, y sean retirados "por completo" el vídeo original o las copias que puedan circular del mismo por la web.

En declaraciones a los medios antes del juicio, Jesús Candel, que ha estado acompañado por medio centenar de simpatizantes, que han llenado como público la sala del Juzgado de lo Penal 6, ha señalado que el juicio era un "circo" y ha calificado de "sinvergüenza" al fiscal provincial, al que ha achacado que en Granada no se abran actuaciones relativas a las denuncias presentadas por la Asociación Justicia por la Sanidad, que preside.

DESCALIFICACIONES AL FISCAL

En la denuncia del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recogían literalmente las descalificaciones que el doctor habría lanzado contra el fiscal jefe. "Voy a ser muy duro contigo porque ya que (...) tú has propuesto que se investiguen mis insultos y me hagan una investigación judicial para condenarme por vuestras mierdas, te quiero llamar hoy delante de miles de personas, hijo de puta".

Junto a otros descalificativos, afirmaba que "este hombre -por el fiscal- a última hora, presionado seguramente por la (...) de Susana Díaz y habiéndole prometido cualquier cosilla, porque no olvidéis que los jefes de fiscal están puestos a dedo, cambió en el último momento y decidió que se me investigara por mis insultos".

La Fiscalía consideró entonces que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de injurias con publicidad y de otro de calumnias, y solicitó que se incoaran diligencias previas y se llamara a Candel como investigado, lo que ocurrió el 15 de noviembre del año pasado, cuando defendió que "no hay ningún delito" en sus vídeos.

El juicio se ha producido después de que Candel fuera condenado el pasado julio por este mismo juzgado al pago de una multa de 6.480 euros como autor de dos delitos continuados de injurias con publicidad, así como a indemnizar a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, y al exviceconsejero de Salud, Martín Blanco, en 2.500 euros, por las expresiones proferidas contra ellos a través de las redes sociales.