La candidatura a Capital Europea 2031 de Granada refuerza su proyección internacional con Ifmif-Dones

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, reunida con el equipo directivo de Ifmif-Dones. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha mantenido una reunión con el equipo directivo de Ifmif-Dones para conocer las iniciativas de divulgación científica, proyección internacional y creación cultural que desarrolla esta infraestructura científica, así como los nuevos proyectos artísticos "que contribuirán a reforzar la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031".

Según ha precisado el Consistorio granadino en una nota, el encuentro ha permitido analizar las oportunidades que ofrece Ifmif-Dones para "atraer talento e inversión, impulsar la actividad económica y convertir el conocimiento científico en nuevas experiencias culturales abiertas a la ciudadanía".

Uno de los principales asuntos abordados durante el encuentro ha sido el desarrollo de nuevas iniciativas culturales vinculadas a Ifmif-Dones y a la candidatura Granada 2031. Entre ellas destaca la exposición itinerante 'Como partículas en dispersión', que contará con la participación de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada (UGR) y que "permitirá acercar a la ciudadanía el universo científico y tecnológico de la energía de fusión a través de la creación artística".

La iniciativa forma parte del proyecto 'Como cuerpos estelares. El arte tras la energía de fusión', desarrollado por Ifmif-Dones en colaboración con la Diputación de Granada y con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt). A partir de una propuesta artística de Antía Iglesias, el proyecto "explora la relación entre ciencia y arte contemporáneo mediante cinco creaciones inspiradas en conceptos como el plasma, la irradiación, los átomos o el funcionamiento de las futuras instalaciones científicas".

A estas propuestas se suma una nueva iniciativa de colaboración con la Fundación Rodríguez-Acosta, vinculada a un certamen internacional de fotografía científica y arte digital, concebido para "conectar ciencia, arte y cultura y dar proyección internacional a Granada". La propuesta estará abierta a fotógrafos, científicos, artistas y estudiantes de todo el mundo y tendrá una dimensión expositiva que permitirá mostrar cómo la investigación científica también puede convertirse en fuente de inspiración y expresión artística.

Otro de los ejemplos de esta colaboración entre ciencia y cultura es 'Estela, donde nadie llegó jamás', el cortometraje de animación dirigido por Manuel Sicilia e inspirado en el universo de Ifmif-Dones, que figura entre los quince cortometrajes de animación preseleccionados para optar a una nominación en los Premios Goya 2027. Su banda sonora original, compuesta por Sergio de la Puente, ha sido interpretada por la Orquesta Ciudad de Granada, incorporando también el talento musical granadino a esta iniciativa audiovisual.

La alcaldesa ha valorado estas iniciativas como ejemplos de la dimensión participativa de Granada 2031. "La cultura también nace en nuestros laboratorios, en nuestras universidades y en los espacios donde se genera conocimiento. Queremos que ese talento llegue a los ciudadanos, que los jóvenes participen y que la ciencia encuentre nuevas formas de expresión a través del arte", ha señalado.

Durante la reunión, Carazo ha destacado que Ifmif-Dones es un "proyecto clave en el desarrollo del futuro de Granada, una infraestructura científica de alcance internacional que nos permite avanzar en conocimiento, innovación y tecnología, al tiempo que genera oportunidades para nuestras empresas y profesionales".

Al hilo, la alcaldesa ha subrayado que "su capacidad para atraer investigadores, instituciones, empresas y congresos internacionales contribuye a fortalecer nuestra economía y a proyectar la imagen de Granada en el mundo". Asimismo, ha valorado la conexión entre ciencia y cultura como uno de los elementos que definen la candidatura Granada 2031, señalando que "queremos una ciudad que aproveche todo su potencial científico y creativo, que conecte su extraordinario patrimonio con la innovación y que convierta el conocimiento en oportunidades para toda la sociedad".

Por su parte, el director del Consorcio Ifmif-Dones España, Moisés Weber, ha destacado que "la ciencia, la cultura y la innovación son herramientas clave para la construcción de una ciudad abierta, creativa y conectada con Europa". Weber ha reafirmado el compromiso de la organización con Granada y su voluntad de seguir desarrollando iniciativas "que acerquen la investigación a la ciudadanía y contribuyan a transformar el conocimiento en oportunidades, desarrollo y cultura para toda la sociedad".

Durante el encuentro se han presentado también los principales indicadores de comunicación y divulgación de Ifmif-Dones. El proyecto organiza más de 60 visitas anuales a sus instalaciones, con más de 1.500 visitantes, entre estudiantes, universidades, instituciones, empresas y asociaciones. A ello se suman más de 30 actividades divulgativas al año, que alcanzan a más de 4.000 personas a través de ferias científicas, centros educativos y eventos ciudadanos.

Asimismo, la proyección internacional constituye otro de los principales activos de Ifmif-Dones. Sus investigadores participan cada año en más de 30 congresos y encuentros científicos nacionales e internacionales, con un alcance potencial superior a 8.000 asistentes, llevando el nombre de Granada a los principales foros mundiales de investigación e innovación.

Además, Ifmif-Dones ha promovido, organizado o atraído a Granada más de 50 eventos durante los últimos cinco años, con la participación acumulada de más de 20.000 personas. Entre los grandes encuentros celebrados destacan el Big Science Business Forum de 2022, que reunió a más de 1.500 participantes, y la Conferencia Internacional de Materiales para Reactores de Fusión (Icfrm) de 2023, con más de 500 asistentes.

Esta actividad tendrá continuidad con nuevas citas científicas internacionales previstas para los próximos años, cuando se aspira a celebrar ICRI en 2028, con una estimación de entre 500 y mil asistentes internacionales; Linac 2028, con alrededor de 400 especialistas en aceleradores lineales, y la expectativa de organizar la FEC para que se trabaja en 2031, el gran encuentro mundial sobre energía de fusión, con una previsión de entre mil y 1.500 participantes de más de 50 países.

En suma, la celebración de estos congresos y encuentros contribuye a generar actividad económica en los sectores turístico, hotelero, comercial y de servicios, al tiempo que refuerza el posicionamiento internacional de Granada como destino científico y tecnológico.