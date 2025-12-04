La candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural inspira una colección de calcetines

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha formalizado la adhesión de Pepe Pinreles a la candidatura para la Capitalidad Cultural - AYUNTAMIENTO

GRANADA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa Pepe Pinreles ha firmado oficialmente su adhesión a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, sumándose de forma activa y creativa al proyecto con la presentación de una colección especial de calcetines inspirados en esta iniciativa.

Este gesto simbólico y original refuerza la implicación de una marca referente en el diseño y la producción de calcetines con identidad propia, reconocida por su capacidad para "convertir grandes acontecimientos culturales, artísticos y sociales de Granada en piezas creativas que conectan con la ciudadanía", según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa sobre esta nueva adhesión a la candidatura.

Con esta iniciativa de calcetines inspirados en Granada 2031, que se pueden adquirir en su tienda en el centro de la capital granadina, Pepe Pinreles manifiesta públicamente "su compromiso con la cultura y con el futuro de la ciudad", han agregado desde el consistorio este jueves.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha declarado "el apoyo de empresas andaluzas como Pepe Pinreles demuestra que Granada camina fuerte y unida hacia su objetivo de convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, además es importante destacar que la cultura también se construye desde la creatividad empresarial, desde el comercio de proximidad y desde quienes apuestan por llevar el nombre de Granada más allá de nuestras fronteras".

Desde el Ayuntamiento se pone en valor la trayectoria de Pepe Pinreles como empresa que ha sabido conectar tradición, diseño y actualidad, creando productos originales ligados a los grandes eventos de la ciudad y convirtiéndolos en un vehículo de promoción cultural. La colección dedicada a Granada 2031 se suma ahora a ese recorrido, convirtiéndose además en un símbolo tangible del respaldo social a la candidatura.