Los cantaores Elvira Ponce y Jesús León y el guitarrista Pablo Heredia, premios de la X Bienal Flamenca ONCE

La cantaora Elvira Ponce, premiada en la X Bienal Flamenca ONCE. - ONCE

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantaora Elvira Ponce de Pruna (Sevilla) y el guitarrista de Puerto Real (Cádiz) Pablo Heredia han resultado ganadores de la X Bienal Flamenca de la ONCE que rendirá homenaje este año al maestro Enrique Morente, a título póstumo, cuando se cumplen 30 años de la publicación de su éxito 'Omega'.

Como artista con discapacidad la Bienal distinguirá al cantaor de Mairena del Alcor (Sevilla), Jesús León, según ha informado este martes en una nota la entidad.

Esta Bienal, que organiza Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, premia a los jóvenes valores al cante y al toque y distingue a un artista con discapacidad en la gala que celebrará el próximo 15 de octubre en el Teatro Isabel la Católica de Granada.

En la modalidad de cante la X Bienal Flamenca de la ONCE premia a la joven Elvira Ponce de Pruna (Sevilla), 21 años, por la potencia de su voz, la variedad de estilos, los cantes redondos y el buen remate con el que cierra sus interpretaciones.

La pasión por el flamenco prendió bien pronto en Ponce gracias a su abuelo Francisco Ponce, 'Curro el peón'. Formada en la Escuela de Cante de Fernando Rodríguez cuenta con un don especial que hace de cada palo una verdadera obra de arte, según su maestro.

Ha sido primer premio de Cante en los Concursos de Guillena, Morón de la Frontera, Andújar, Carmona, Alcalá del Valle o Alcalá de Guadaíra entre otros certámenes para jóvenes promesas.

"Me hace mucha ilusión este premio de la Bienal de la ONCE, para mí supone mucho, me ayuda a seguir luchando por lo que de verdad me gusta, que es el flamenco, un mundo tan difícil", reacciona encantada. "La verdad es que no me lo esperaba", añade.

Ponce, que se declara apasionada con el cante de Camarón, Israel Fernández o María Terremoto, define su voz como "muy fina pero con mucha flamencura". "Tengo un gran torrente de voz flamenca. Nadie se espera esa voz cuando me ven cantar y me preguntan de donde la saco", explica. "Me siento muy orgullosa de mi constancia y por no rendirme. Sigo trabajando con mucha ilusión".

"MUERO POR VICENTE AMIGO"

El premio en la categoría de guitarra de esta X edición ha sido para el guitarrista de Puerto Real (Cádiz), Pablo Heredia, por la madurez artística que expresa a sus 24 años, su musicalidad y la solidez de su mano derecha.

Heredia comenzó sus estudios de guitarra a los 9 años y se ha formado en la Academia de Guitarra Flamenca de Manuel Lozano 'El Carbonero' de Jerez de la Frontera y con el guitarrista Miguel Salado.

Graduado en la especialidad de guitarra flamenca por el Conservatorio Rafael Orozco de Córdoba, ha contado con espectáculo propio 'Tripasarí' en el Teatro Maestranza de Sevilla y el Festival de la Guitarra de Córdoba y también colaboró con el espectáculo 'De Scheherezade' de la Compañía de María Pagés en su gira por Cataluña.

A lo largo de su dilatada ya trayectoria ha obtenido primeros premios en concursos como el nacional de guitarra de Jaén, el de guitarra acompañamiento de Cristina Heeren, el provincial de entidades flamencas de Sevilla o el del Festival de Arte y Creatividad Juvenil de Moscú.

Heredia tampoco esperaba resultar ganador de este certamen bianual de la ONCE. "Es una alegría un impulso y una motivación para seguir componiendo", subraya.

El puertorrealeño siente la obvia admiración por Paco de Lucía, pero su verdadera pasión es Vicente Amigo. "Muero por él --reconoce orgulloso--. Ha inspirado toda mi vida, siempre ha sido mi referente".

Heredia se reconoce también influenciado por la figura de Manolo Sanlúcar ya que su maestro en el conservatorio cordobés, David Carmona, fue el segundo guitarrista de Sanlúcar.

"Admiro mucho a miles, como Dani de Morón, pero mi referente número uno es Vicente Amigo. De joven quería sonar como él y conforme vas creciendo vas buscando un estilo más propio", comenta.

El jurado ha concedido este año un accésit al joven granadino Joaquín Córdoba, 17 años, vinculado a la Peña La Platería, por su madurez artística y la maestría de su mano derecha, la limpieza en su ejecución y su forma personal de abordar la guitarra.

Ya a su edad --acaba de terminar estudios de 4º de guitarra flamenca en el Conservatorio 'Ángel Barrios' de Granada--, ha cosechado primeros premios en certámenes como el II Concurso Flamenco Talent o el del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Ubrique.

"ESTE ES JESÚS LEÓN"

Y en la modalidad de artista con discapacidad, la Bienal de la ONCE reconoce su premio al cantaor de Mairena del Alcor (Sevilla), Jesús León, por su voz clara, afinada y buen compás, según ha destacado el jurado.

A los siete años se subió por primera vez a un escenario y desde entonces no ha hecho más que sumar éxitos a su trayectoria.

Ha colaborado con la compañía de Eva la Yerbabuena y de Andrés Marín, ha actuado en países como Alemania, Francia, Japón y Marruecos y ha obtenido primeros premios de concursos de cante flamenco como los de Peteneras, Paterna de Rivera, Yunque de la Plata, Lineares, Nerja, Torrox, Málaga, Bailén, Santander, Jerez, Cabra, Baena, Baeza o Alcalá de Guadaíra, entre otros.

Para León este reconocimiento de la ONCE supone todo un aliciente. "Llevo cantando mucho tiempo, pero este premio lo he recibido en un momento que me ha dado un empujón muy grande para seguir luchando por el flamenco", declara.

La discapacidad le viene por el corazón desde que tenía 10 años y hoy cumple 40. "Tengo un corazón que trabaja al 50 por ciento", dice medio en broma, pero con un poso de verdad.

Siendo de Mairena, el cantaor bebe de la fuente de Antonio Mariena --reconoce--, pero también de Enrique Morente, Camarón, Terremoto, Juan Villar o Chocolate.

"Quiero tener mi sello propio --dice con determinación--. No quiero imitar a nadie, cuando cante quiero que digan este es Jesús León", afirma defendiendo un estilo más de flamenco tradicional, más puro.

"El corazón a mí nunca me ha impedido cantar, al contrario, la fuerza la saco dentro de mí, la gente me dice que de dónde saco yo esa fuerza", concluye.

HOMENAJE A ENRIQUE MORENTE

Este certamen distingue cada dos años a un artista de reconocido prestigio por su trayectoria artística o a instituciones y entidades que se hayan distinguido por su defensa del flamenco como arte universal.

Por unanimidad el jurado ha considerado otorgarle esta distinción, a título póstumo, a Enrique Morente por toda su trayectoria cuando se cumplen 30 años de la publicación de su éxito 'Omega', el hito que unió la poesía de Lorca con la música de Leonard Cohen.

El maestro granadino grabó este disco con el grupo de rock granadino Lagartija Nick en 1996 y contó con la colaboración entre otros de Vicente Amigo, Tomatito, Estrella Morente, Isidro Muñoz o Cañizares, para adaptar poemas de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca y temas del cantautor canadiense Leonard Cohen.

El disco constituyó todo un referente en la revolución del flamenco, y abrió sendas desconocidas hasta ese momento.

Desde 2006, la ONCE celebra siempre en Granada su Bienal Flamenca reivindicando el flamenco como identidad de Andalucía y como instrumento de inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

En la Bienal podían participar los artistas flamencos, en la modalidad de cante o toque, menores de 35 años (nacidos después del 2 de marzo de 1991). Para los artistas con discapacidad, no existe límite de edad, aunque deben acreditar su certificado de discapacidad.

El concurso establece un premio de 2.011 euros para las modalidades de cante, guitarra y artista con discapacidad en la categoría de cante o de guitarra.