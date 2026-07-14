Empleo apuesta por la formación en el sector aeroespacial de Sevilla con una inversión cercana a los 97.000 euros

Acciones formativas para personas desempleadas en el sector aeroespacial - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha publicado recientemente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria 2026 de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la realización de acciones formativas que cubran las necesidades detectadas en el sector aeroespacial andaluz. En el ámbito provincial, la Delegación territorial gestionará una partida específica que asciende exactamente a 96.877 euros para la capacitación de personas trabajadoras desempleadas dentro de este sector estratégico.

La convocatoria global de la Consejería está dotada con un presupuesto de 2.121.253 euros para toda Andalucía, lo que representa un incremento del 29% respecto a la primera edición de 2025. Esta dotación global permitirá financiar acciones formativas para un total de 795 personas desempleadas en las provincias beneficiarias de Cádiz, Málaga y Sevilla. El plazo de presentación de solicitudes por parte de las entidades interesadas comenzó el pasado 11 de julio y permanecerá abierto hasta el próximo 27 de julio, informa en un comunicado.

La programación de este programa integra tanto la formación en el trabajo, vinculada al Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo, como las ofertas de Formación Profesional de Grado C, en el marco del nuevo Sistema de Formación Profesional. De este modo, el alumnado de la provincia accederá a una cualificación especializada, conectada de manera directa con las demandas reales de las empresas del entorno y orientada a la obtención de acreditaciones oficiales.

El crédito asignado específicamente para la provincia de Sevilla se distribuye de manera diferenciada en dos líneas de actuación de Formación Profesional en modalidad presencial, dirigidas ambas con carácter exclusivo a personas desempleadas. Por un lado, la denominada Línea 1 cuenta con una dotación económica de 48.000,00 euros y se destinará al desarrollo de acciones formativas que incluyen especialidades no vinculadas a certificados profesionales.

Por otro lado, la Línea 2 dispone de una asignación de 48.877 euros, centrada específicamente en las ofertas de formación profesional de Grados C. A estas subvenciones podrán concurrir como entidades beneficiarias los centros de formación privados, con y sin ánimo de lucro en función de la provincia, pudiendo solicitar un porcentaje máximo de subvención de hasta el 100% de la cuantía de la actividad formativa a desarrollar.

FRUTO DEL DIÁLOGO SOCIAL

El proyecto singular aeroespacial es el resultado directo del diálogo social en la comunidad. La Consejería de Empleo suscribió un protocolo general de actuación con las principales asociaciones y empresas aeroespaciales con implantación en Andalucía, tales como Airbus Operations, Airbus Defence and Space, Aerocádiz, Aerosevilla y el propio clúster Aeroespacial de Andalucía.

En dicho marco institucional se definió el diseño y ejecución de esta política formativa, adaptada rigurosamente a las necesidades técnicas del tejido productivo. Esta segunda convocatoria forma parte de una estrategia plurianual concertada con la industria aeroespacial que se desarrolla en tres convocatorias consecutivas, abarcando los años 2025, 2026 y 2027.

La inversión global programada rondará los 8 millones de euros a nivel autonómico, con el objetivo estructural de mejorar la empleabilidad de hasta 2.610 personas trabajadoras y fortalecer la competitividad de una industria que se consolida como un motor económico e industrial prioritario para Sevilla y toda Andalucía.