Archivo - Exterior del Parador de Jaén donde se ha celebrado la entrega de premios - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense ha acogido la entrega de los Premios Literarios Jaén, que en esta cuadragésima segunda edición han recaído en Diego Doncel, Premio de Novela por 'Largo das almas'; Juan Cobos Wilkins, Premio de Poesía por 'Esto es todo'; y María Peláez García, Premio de Narrativa Juvenil por 'La lista de los deseos'.

La ceremonia ha contado asimismo con la intervención de la reconocida escritora y Premio Planeta 2022 Luz Gabás, quien ha pronunciado la conferencia 'La palabra de la tierra'.

El Parador de Jaén ha sido el escenario de esta velada, organizada por CajaGranada Fundación con la colaboración de CaixaBank y Fundación Cajasol.

En este acto central de los Premios Literarios Jaén 2026, la escritora Luz Gabás ha pronunciado una conferencia en la que ha hecho un recorrido personal por los paisajes, recuerdos y experiencias que han forjado su identidad y su universo literario.

Gabás ha reflexionado sobre el poder de la literatura para preservar la memoria, comprender nuestro pasado y afrontar las transformaciones de la sociedad contemporánea.

Desde ese universo de recuerdos y sensaciones, Gabás ha reflexionado sobre la construcción de la identidad, que no se circunscribe únicamente al lugar en el que se nace, sino que se enriquece con las experiencias, los viajes y el encuentro con otras culturas. "La identidad es origen y territorio, pero también es viaje físico y mental, la suma de los lugares visitados y las lecturas que abren la mente a lo diferente", ha señalado.

Cuajada de referencias a escritores, filósofos y pensadores, la conferencia ha abordado asimismo algunas de las contradicciones de la sociedad contemporánea, poniendo de manifiesto la paradoja que supone vivir en un mundo cada vez más interconectado y, al mismo tiempo, menos dispuesto a comprender y aceptar la diversidad de opiniones y perspectivas.

A través de un recorrido por su propia producción literaria, desde 'Palmeras en la nieve' hasta 'Corazón de Oro', pasando por 'Lejos de Luisiana', novela con la que obtuvo el Premio Planeta en 2022, la escritora ha desgranado las inquietudes que subyacen en sus obras y su vinculación con el espíritu romántico, entendido como una forma de mirar el mundo y de trascender lo cotidiano. Especial protagonismo ha adquirido durante su intervención la reflexión sobre el mundo rural, la desaparición de formas de vida centenarias y la concepción de la casa familiar como patrimonio físico y emocional, como un legado que trasciende a las generaciones que lo habitan.

En este sentido, Luz Gabás ha llamado la atención sobre el drama de la despoblación y sus consecuencias sociales y culturales. "Un pueblo vacío, por tanto, es una historia truncada", ha afirmado, reivindicando la capacidad de la literatura para rescatar historias condenadas al olvido y propiciar una nueva mirada sobre el medio rural.

Lejos de idealizar el pasado, la autora ha defendido la necesidad de construir un futuro en el que el campo y la ciudad puedan evolucionar de manera interconectada, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y propiciando nuevos vínculos entre las generaciones venideras y el territorio.

"Las raíces se llevan dentro, se disfrutan íntimamente, pero no existen para excluir ni para sentirnos mejores, sino para sentirnos vivos, para aportar nuestro granito especial a la inmensa, rica y variada cosecha que conforma el mundo", ha concluido.

PREMIADOS

En la modalidad de Novela, dotada con 16.000 euros y a la que han concurrido 203 manuscritos, el jurado ha reconocido por unanimidad a Diego Doncel Manzano por la obra 'Largo das almas'.

El jurado ha premiado la novela por plasmar un lírico y detectivesco recorrido a través de la Lisboa de la transición a la democracia, componiendo una oda a esta ciudad y a su autor más emblemático, Pessoa, mediante un lenguaje de gran riqueza y altura intelectual. Diego Doncel (Malpartida, Cáceres, 1964) es poeta, novelista, articulista y crítico literario.

El jurado de Poesía ha decidido conceder por unanimidad el galardón a Juan Cobos Wilkins por su obra 'Esto es todo'. Esta modalidad está dotada con 10.000 euros y a la misma han concurrido 256 originales. Juan Cobos (Riotinto, Huelva, 1955) es poeta, narrador y crítico literario.

Sobre la obra ganadora, el jurado ha subrayado la enorme originalidad del texto que imbrica elementos de la cultura pop con conceptos poéticos clásicos. En la categoría de Narrativa Juvenil, dotada con 10.000 euros y a la que se han presentado 600 obras, el jurado ha acordado por unanimidad proclamar ganadora la obra 'La lista de los deseos', de María Peláez García (Madrid 2001). La ganadora es escritora y graduada en Humanidades por la Universidad de Alcalá.

El jurado ha valorado la obra por ser actual, emocional e intergeneracional, lo que permite viajar con el libro. El texto conecta puentes entre el pasado que conocemos y el presente que estamos viviendo.

Un total de 1.059 manuscritos inéditos se han presentado a este certamne. Con una dotación económica global de 36.000 euros y la colaboración de las editoriales Almuzara, Hiperión y Montena-Penguin Random House, estos galardones están consolidados en el panorama de las letras en español.