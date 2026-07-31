Carazo afea al PSOE su abstención en la moción para exigir al Gobierno mejores conexiones ferroviarias para Granada

Archivo - La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, atiende a los medios. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha afeado al grupo socialista su abstención en la moción debatida por la vía de urgencia para reclamar al Gobierno mejores conexiones ferroviarias, después de que las comunicaciones hayan sido determinantes para que la ciudad no haya sido seleccionada para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública.

En un audio remitido a los medios, la regidora ha mostrado en primer lugar su "sorpresa" con que el PSOE haya votado "que no" a debatir de forma urgente esta iniciativa, lo cual se ha podido hacer con los votos a favor del PP y de Vox.

"Pero la segunda sorpresa --ha dicho-- ha llegado a la hora de votar y después de un intenso debate al respecto. El Partido Socialista se ha abstenido", ha señalado aunque la propuesta ha salido adelante con los votos de los populares --que gobiernan en mayoría absoluta-- y Vox.

Para Carazo esto evidencia que "el Partido Socialista está desconectado de lo que reclama de forma unánime nuestra ciudad y nuestra provincia, de lo que reclama el sector empresarial, el sector de hostelería, la universidad (...) para seguir avanzando y marcando un camino de crecimiento", ha agregado.

Entre las reivindicaciones que recoge la moción figura exigir al Gobierno mejores conexiones para Granada con Andalucía, España y el otros destinos. Más conexiones y mayores frecuencias con Madrid como mínimo en días laborables; así como mejores horarios, entre otras cuestiones.