Carazo: la Consejería está "hipotecada" por la anterior gestión que ha "engañado"

Actualizado 26/02/2019 10:45:08 CET

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha asegurado que el departamento que dirige está "hipotecado" por unos presupuestos anteriores que se tienen que prorrogar y por una gestión anterior de los gobiernos socialistas en la que "ha habido engaño" y se han "utilizado" las infraestructuras con fines electorales. "La situación es preocupante", ha añadido la consejera.

En una entrevista en Canal Sur Radio, la consejera ha explicado que hay "varios motivos" por los que la situación de su departamento es "preocupante" y, entre ellos, se encuentra la obligación de prorrogar un presupuesto porque el anterior gobierno del PSOE "no tiró para adelante" y ahora se ha "hipotecado el futuro de la comunidad" andaluza. Según ha señalado, en la gestión anterior "primaron los intereses partidistas" en vez de los intereses de los andaluces.

Además, según ha continuado, se tiene que realizar "una transferencia de créditos por un importe de 579 millones de euros" porque, de lo contrario, "hay proyectos que no salen" aunque estén reflejados en presupuestos anteriores. Esa transferencia de crédito se tendrá que negociar con la Consejería de Hacienda y tienen que ver, en parte, con asuntos que "se ha olvidado contemplar" en el presupuesto del 2018 pero que son, por ejemplo, "obras que se paralizaron en la época de crisis pero que el anterior gobierno no resolvió".

"Hoy se tendría que indemnizar a las empresas por paralizar las obras y tenemos problemas graves", ha señalado Carazo, quien también ha ejemplificado con otra situación compleja como es la del Metro de Sevilla donde la ejecución de la línea 1 cuenta con "unos sobrecostes que pasan el cien por cien". Sobre el metro sevillano se ha encargado un "auditoría urgente" para conocer los verdaderos costes porque al gobierno actual "le va a costar una sentencia casi 162 millones de euros".

Ahora, que se abre de nuevo el debate por la ampliación del metro de la capital andaluza, la consejera de Fomento ha asegurado que "se podría estar tomando ya esa decisión" de ampliarlo si se pudieran invertir esos 162 millones en lugar de tener que desembolsarlos por una "mala gestión" del gobierno anterior.

TRANPARENCIA FRENTE AL OSCURANTISMO

Con todo, la consejera ha dicho que su departamento "ya se ha puesto a trabajar" para "dar a conocer a todos los andaluces" lo que se ha encontrado y, además, se ha comprometido a "devolver la transparencia" porque hasta ahora lo que ha primado ha sido el "oscurantismo". "Aquí ha habido engaño, se ha tapado el final de unas obras y no se ha dado explicación a pesar de que las máquinas no estaban trabajando en infraestructuras que estaban comprometidas", ha dicho Carazo, quien ha insistido en que esos problemas "hipotecan" los recursos de la consejería.

Así, la titular de Fomento ha comentado que en un mes se ha conseguido "traspasar 60 millones de euros" y ese es sinónimo de que se ha empezado a hacer "trabajo de gestión" frente a un ejecutivo anterior que ha tomado "malas decisiones políticas", no ha tenido "impulso" y "no ha gestionado bien". Además, la consejera ha solicitado "colaboración" para "limpiar" las cosas del pasado que el anterior gobierno "no ha querido contar".

Carazo ha señalado que, además de las transferencias de crédito, el nuevo Gobierno ha tomado ya "decisiones políticas" como la de elaborar un nuevo plan de infraestructuras puesto que en plan actual, el denominado Pista, vence y "tiene un bajo grado de ejecución más bajo del 50 por ciento". "Se han acostumbrado a tener que devolver permanentemente fondos porque no se ejecutaban", ha lamentado la consejera, quien ha manifestado su compromiso de "poner en marcha un nuevo plan que sea ejecutable para que no se tenga que devolver ni un sólo euro".

Además, la consejera ha desvelado que lo que se ha encontrado cuando ha llegado a la Consejería es que su grado de ejecución "no llega al 40 por ciento" y los andaluces "no se pueden permitir", y desde el Gobierno "no se va a tolerar" que se tengan que devolver fondos "que son necesarios" para la vertebración del territorio y para crear oportunidades de riqueza en todas las comarcar. "Hay que ejecutar el presupuesto y necesito la colaboración de toda la casa", ha reiterado.

Sobre si el hecho de estar a las puertas de tres jornadas electorales complica la actuación de su departamento, Carazo ha comentado que el nuevo Gobierno tendrá "más dificultades" porque tener por delante "unas generales que se han metido por sorpresa" y un debate sobre las municipales siempre "enturbia" y desvía la atención. Frente a eso, el nuevo Ejecutivo andaluz "no se puede despistar" aunque le preocupe lo que vaya a pasar en España.

A su juicio, lo que Andalucía necesita es "un gobierno fuerte que salga de un amplio acuerdo" para que se puedan poner a trabajar el Ejecutivo central y el autonómico de manera "conjunta". "Que pase lo que pase se tenga un gobierno fuerte y con amplio respaldo, porque este nuevo Gobierno andaluz necesita un aliado", ha resumido.

Por otro lado, en época de municipales "con muchos los proyectos que los candidatos y los alcaldes reclaman" a la Consejería y ahora hay que "sentarse con ellos" y trasladar "lo que se puede hacer y lo que no" con "claridad" porque, de aquí para atrás "se ha engañado mucho y se han utilizado las infraestructuras como anuncios electorales que, finalmente, no han llegado". Para que esto último no se produzca, el nuevo Gobierno se ha comprometido a "gestionar de manera eficaz" en la medida que se pueda por el presupuesto prorrogado para no "frustras expectativas".

UNA REGULACIÓN NACIONAL PARA EL CONFLICTO TAXI-VTC

La consejera de Fomento ha explicado que uno de los primeros retos que tuvo que afrontar fue el surgido entre los taxis y las VTC. Por eso, "casi sin equipo y recién llegada" se sentó con el sector del taxi que reclamó las reuniones y le comunicó que el conflicto es también un "tema nacional". "No tener una norma nacional nos impide tomar decisiones inmediatas", ha dicho Carazo, quien ha insistido en que el Gobierno "tiene que garantizar la seguridad jurídica" a los trabajadores.

El nuevo Ejecutivo andaluz se ha dado 45 días para presentar un borrador de propuestas sobre la regulación de las VTC y la consejera ha dicho que este plazo servirá para tener "datos objetivos" y tomar decisiones al respecto de un tema que "antes no existía" y sobre que el Ministerio de Fomento "tirando el balón" a las comunidades.

Para Carazo, el hecho de que se haya traspasado la competencia de la regulación en cuestión a las comunidades no es bueno porque da pie que haya "17 legislaciones diferentes" y a que cada ciudad "lo regule como quiera" pero, en realidad, no se estipulan unos "criterios técnicos objetivos". "Este Gobierno -el andaluz-- ha sido claro, vamos a seguir reclamando una norma estatal porque no se puede tener 17 legislaciones diferentes", ha explicado