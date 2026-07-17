Carazo (PP), designada oficialmente candidata a la reelección como alcaldesa de Granada: "Queda mucho por hacer"

Archivo - Marifrán Carazo. Archivo. - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo (PP), ha mostrado este viernes su "satisfacción" tras ser designada como candidata a la reelección para las elecciones municipales de 2027 por el Comité Electoral Nacional de su partido y ha asegurado que aún "queda mucho por hacer" y "proyectos muy ilusionantes" para "mejorar Granada".

El Comité Electoral Nacional del PP ha celebrado este viernes una reunión para aprobar los nombres de los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia para las municipales, la víspera de que Alberto Núñez Feijóo se haga una foto de familia con esos cabezas de lista en Santiago de Compostela.

A través de un vídeo colgado en su cuenta de la red social 'X', consultada por Europa Press, Carazo, que gobierna con mayoría absoluta después de que su partido consiguiera 15 concejales en los pasados comicios, ha trasladado su deseo de "seguir trabajando por esta ciudad todos los días del año" junto a los ciudadanos.

"Tenemos proyectos muy ilusionantes para seguir construyendo juntos. Desde la participación, desde la ilusión colectiva", ha dicho refiriéndose a la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 y a su deseo de "hacer crecer Granada de la mano de la ciencia, del conocimiento, de la cultura y construirlo juntos".

"Soy consciente de que nos queda mucho por hacer, pero lo importante es la ambición, la pasión, las ganas de seguir mejorando nuestra ciudad y trabajar juntos, hacerlo paso a paso, pero con determinación, trabajar por esa Granada que nos une", ha concluido.