Carazo se reunirá el día 11 con el comisario del Corredor Mediterráneo, que rechaza una oficina permanente en Andalucía

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento que el día 11 se reunirá con el comisario del Corredor Ferroviario del Mediterráneo "para informarme tramo a tramo" de este proyecto, quien a través de una carta ha trasladado a la consejera su rechazo a que Andalucía cuente con una oficina permanente de este corredor ferroviario como existe en Barcelona y Valencia.

Carazo ha afirmado, ante una pregunta del diputado popular Bruno García sobre los corredores ferroviarios mediterráneo y central, que en el proyecto de Presupuesto del Estado para 2021 "me dicen que están pintados 300 millones y no están" para la conexión del puerto de Algeciras con la estación de Bobadilla, así como ha argumentado que "en 2025 no se renovará la línea Algeciras-Bobabilla y en 2026 tampoco tendrá continuidad la línea Almería-Murcia".

"Estamos perdiendo el tiempo", ha apuntado la consejera de Fomento, quien ha reprochado al Gobierno su "falta de agilidad" tras argumentar que "ambos corredores son fundamentales para el desarrollo de Andalucía, para el crecimiento de nuestros puertos y de las áreas logísticas".

Bruno García ha situado la relevancia del tráfico de buques que atraviesan el estrecho de Gibraltar al afirmar que en 2019 116.000 barcos lo han atravesado frente a 13.785 barcos que han transitado por el Canal de Panamá y 18.800, por el Canal de Suez. "Son datos que nos dan idea de la capacidad y la potencialidad de la logística", ha afirmado el diputado del PP, mientras ha recordado que "Andalucía es frontera de dos continentes y puerta de entrada también al continente americano".

El diputado del PP, que ha calificado los Presupuestos del Estado de 2021 de "cicateros, negativos e insuficientes", ha lamentado que "el Gobierno no está apostando por Algeciras".