Cáritas de Córdoba acompaña a 351 personas en situación de vulnerabilidad de la provincia gracias al apoyo del IPBS

Integrantes de la Cáritas Parroquial de Palma del Río. - CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Acompañamiento y Necesidades Básicas', desarrollado por Cáritas Diocesana de Córdoba gracias a la financiación del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba, ha permitido reforzar la atención social a personas y familias en situación de vulnerabilidad en distintos municipios de la provincia.

Así, según ha informado Cáritas Córdoba en una nota, durante su ejecución, "el proyecto ha atendido a 351 personas, ofreciendo acompañamiento, orientación y apoyo ante las diferentes necesidades sociales detectadas". Ha facilitado el "acceso a recursos y ha impulsado procesos de autonomía e inclusión social, favoreciendo una atención cercana y adaptada a cada realidad".

La actuación se ha desarrollado en el conjunto de la provincia de Córdoba, en colaboración con las Cáritas Parroquiales de la Diócesis, organizándose en tres zonas de intervención: Campiña Cordobesa, Sierra Cordobesa y Alto y Bajo Guadalquivir.

Además de la atención directa a las personas, esta iniciativa ha apostado por el fortalecimiento del voluntariado. En este sentido, se han llevado a cabo 15 acciones formativas destinadas a mejorar los conocimientos y competencias de los equipos de Cáritas Parroquial, "proporcionándoles herramientas para abordar las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social desde una perspectiva integral".

Estas acciones han contribuido a mejorar la calidad de la acogida y el acompañamiento, reforzando la capacidad de respuesta de los equipos de voluntariado. Asimismo, los protocolos, materiales formativos y herramientas elaborados durante el proyecto han quedado incorporados al trabajo habitual de las Cáritas Parroquiales, garantizando la continuidad de los avances alcanzados.

Con este proyecto, Cáritas Diocesana de Córdoba continúa fortaleciendo su acción social en la provincia, acompañando a las personas más vulnerables y promoviendo "comunidades más solidarias y comprometidas con el bien común", y lo hace de la mano del Instituto Provincial de Bienestar Social, "que se ha mostrado sensible a la realidad de nuestra provincia".